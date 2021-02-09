Ученые не нашли в дикой природе Китая «предка» штамма SARS-CoV-2

В дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию, заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.

Ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19. «Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, исследователи отмечают, что пока нет достоверных данных о том, что коронавирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года. Также не установлено, как вирус попал на уханьский рынок, с которого, как считается, началось распространение инфекции.



«В то время как ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие – с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане», – уточнил Ваньнянь.

При этом гипотеза о происхождении вируса в лаборатории маловероятна, заявил глава группы ВОЗ, эксперт организации по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

«Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус», – передает его слова ТАСС.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.