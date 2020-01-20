Россельхознадзор спрогнозировал распространение АЧС в мире

Россельхознадзор прогнозирует дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) в мире.

По сообщению ведомства, эта проблема была отмечена главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в ходе конференции «Будущее глобального производства свинины в условиях угрозы АЧС», прошедшей в Берлине на полях Международной выставки «Зеленая неделя».

«Данкверт сказал, что распространение АЧС будет продолжаться и эта разрушительная болезнь может захватить все больше стран», – передает ТАСС сообщение Россельхознадзора.

Глава российского ведомства также отметил невозможность сохранения в нынешних условиях мелких хозяйств с низкой степенью биозащиты. Также большую роль в распространении АЧС играют дикие кабаны, в связи с чем необходим более серьезный подход к регуляции их численности.

В российском ведомстве сообщили, что все докладчики на конференции сошлись во мнении, что дальнейшее распространение АЧС не только принесет еще большие разрушительные последствия для сельского хозяйства и экономик пострадавших стран, но и окажет значительное влияние на весь мировой сельскохозяйственный рынок.

Напомним, в августе Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).