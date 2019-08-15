Поставку свинины из Болгарии и Словакии в Россию ограничили

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), следует из материалов ведомства.

В ведомстве сообщили, что «в связи с ухудшением эпиозотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Болгарии и Словакии с 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Россию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбринов свиней и спермы хряков», передает РИА «Новости».

Вместе с тем ограничивается транзит домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней со всей территории этих стран.

Ранее Россия ограничила поставки свинины из Сербии. До этого Белоруссия временно ввела ограничения на поставки свинины из Приморского края России из-за африканской чумы свиней.