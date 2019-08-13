Россия ограничит поставки свинины из Сербии

Россельхознадзор ограничит поставки живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии, об этом сообщило само ведомство.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией африканской чумы свиней в данной стране», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В начале августа Белоруссия временно ввела ограничения на поставки свинины из Приморского края России из-за африканской чумы свиней.