В МИД прокомментировали анонсированные США санкции против России

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя анонсированные на прошлой неделе санкции Вашингтона в отношении Москвы, заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.

«Я все же думаю, что нужно дождаться [санкций], а потом будем выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера. Может быть все что угодно, понимаете, мы не в состоянии оценить, какие факторы влияют на умонастроение в Вашингтоне. Наша политика последовательна, понятна, аргументирована», – цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, никто не может упрекнуть российскую сторону в том, что она чего-то не договаривает. «А вот какие там веяния в Вашингтоне и по каким причинам принимаются те или иные решения, это вопрос отдельный. Мы посмотрим, что будет в сухом остатке, на выходе, и тогда будем со своей стороны оценивать, что и как принимать и в каком ключе реагировать», отметил он.

Дипломат также сообщил, что авиаудар США по Сирии повлиял на возможность организации неформальных дипломатических консультаций Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной сделке.

«Нельзя не обратить внимание на то, что удар в нарушение международного права по объектам в Сирии, которые, как утверждается американскими представителями, имели отношение к поддерживаемым Ираном формированиям, пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи. Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия», – сказал Рябков.

Кроме того, он заявил, что Россия сожалеет о том, что неформальную встречу между США и участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока не удается организовать.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев».