Космонавты назвали сроки герметизации трещины на МКС

Работы по герметизации трещины в промежуточной камере (ПрК) модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) начнутся в понедельник и займут пять дней, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами.

«Работа у нас запланирована в ПрК [на] пять дней, начиная с сегодняшнего», – передает ТАСС слова специалиста ЦУП во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.

С Земли уточнили, что в понедельник трещина будет заполнена герметиком, затем будет проложен поролон, сверху будет наклеена лента.

«Работа [должна вестись] с использованием средств индивидуальной защиты», – подчеркнул специалист ЦУП, уточнив, что нужно будет использовать спиртовые салфетки и респираторы. При этом работы в ПрК космонавты будут вести не по циклограмме, а по команде с Земли.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. В модуле «Звезда» ранее были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

Российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.

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