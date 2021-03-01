СК назвал мотив убийства четверых человек в Нижнем Новгороде

Убийство семьи из четырех человек вечером 28 февраля в Нижнем Новгороде было совершено из корыстных побуждений, говорится в сообщении Следственного управления СК по региону.

«По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, из корыстных побуждений напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме напал на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Вечером 28 февраля 14-летняя девочка, которая была на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников и связалась с отцом, находившимся в другом регионе. Мужчина попросил соседа сходить к нему домой, сосед обнаружил тела и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

Источник «Интерфакса» рассказал, что во время нападения в доме не было отца и старшей дочери. На телах погибших «есть и ножевые ранения, и удушения».

Сообщалось также, что по делу «задержаны четыре человека». На данный момент «подтверждается причастность троих из них». Все задержанные «работали на участке убитой семьи, помогали им по дому».