Ученые назвали сроки появления британского штамма коронавируса в США

Американские биологи выяснили, что британский штамм коронавируса появился в США еще в ноябре прошлого года и уже успел распространиться по территории 30 штатов, говорится в данных исследователей, изучивших геномы четырех сотен образцов SARS-CoV-2.

«Мы выяснили, что сразу несколько штаммов коронавируса, обладающих мутацией N501Y, были завезены на территорию США в ноябре 2020 года и последующие месяцы. В январе эти разновидности SARS-CoV-2 начали локальное распространение на территории как минимум 30 штатов», – передает ТАСС сообщение исследователей.

Группа американских молекулярных биологов под руководством Кристиана Андерсена, профессора Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе (США), получила первые свидетельства того, что британский коронавирус появился в США еще осенью прошлого года. Исследователи изучили данные, собранные в Калифорнии и ряде других южных регионов страны специалистами геномной компании Helix.

Эти данные помогли ученым проследить за распространением британских штаммов SARS-CoV-2 благодаря простой закономерности. Как обнаружили профессор Андерсен и его коллеги, мутации, присутствующие в геноме этих разновидностей коронавируса, часто вызывают сбои в работе той части РНК-теста, которая отвечает за распознавание S-белка коронавируса, ключевой части его оболочки, отвечающей за проникновение в заражаемые клетки.

Подобная особенность британских разновидностей SARS-CoV-2 позволяет отслеживать их распространение и оценивать их долю среди всех случаев заражения, не расшифровывая полностью геномы всех образцов вируса, собранных на территории тех штатов, где велись наблюдения.

Анализируя частоту появления подобных сбоев в РНК-тестов, профессор Андерсен и его команда обнаружили, что британские штаммы SARS-CoV-2 появились сразу в нескольких штатах в конце осени и начале зимы (Калифорния, Флорида, Джорджия и Техас). Они начали быстро распространяться на территории трех десятков штатов в январе, удваивая свою долю среди новых случаев заражения примерно каждую неделю.

Биологи перепроверили эти данные, расшифровав геномы двух сотен образцов вируса, собранных в ноябре – январе на территории Калифорнии и Флориды. Анализ их геномов подтвердил первоначальные выводы ученых и указал на то, что штаммы с мутацией N501Y станут доминировать на территории этих штатов и США в целом в марте – апреле этого года.



Это, как предполагают ученые, может вызвать еще одну крупную вспышку COVID-19 в США весной, если власти страны не успеют к этому подготовиться. В частности, ученые предлагают не только ускорить вакцинацию населения, но и усилить наблюдение за распространением новых версий коронавируса.

Напомним, с 18 января все въезжающие на территорию Великобритании должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия в страну. За отсутствие отрицательного теста нарушителям грозят штрафы в размере до 500 фунтов (50 тыс. рублей по текущему курсу), а за несоблюдение режима самоизоляции – от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (100 тыс. и 1 млн рублей соответственно).

Накануне британское посольство уточнило требования к тесту на COVID для въезда на территорию Соединенного Королевства. С 31 декабря в Британии ужесточили локдаун.