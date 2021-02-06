Россия оказалось единственной страной, способной привить всех желающих до лета

Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – приводит ТАСС слова Дмитриева.

По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре-октябре. «Поэтому это – великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус [производства и поставок вакцины «Спутник V»] на России. На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», – отметил Дмитриев.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

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