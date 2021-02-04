ВОЗ дала совет россиянам на фоне спада заболеваемости COVID-19

Как только украинский министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, и он немедленно поменял свою позицию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. По его мнению, тема вакцинации скоро станет очень токсичной для Владимира Зеленского.

«Еще в декабре президент Зеленский в интервью The New York Times высказал очень здравую и адекватную мысль. Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан. Скорее всего, он намекал именно на «Спутник V», – считает руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Однако затем украинская власть поменяла свою позицию на противоположную, отметил политолог. «Как только министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства – и министр немедленно и радикально поменял свою публичную позицию», – предположил Золотарев. Он посетовал на крайнюю политизированность вопроса вакцинации на Украине, которая больше усугубляется бюрократизмом и коррупцией в сфере медицинских закупок.

В то время как в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, признает киевский эксперт. «Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского. Даже если Украина получит какое-то количество американского препарата Pfizer, такие скромные поставки не обеспечат стране массовую вакцинацию и, наоборот, ударят по рейтингу власти», – уверен он.

«Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего унизительного», – заключил Золотарев.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский в интервью американским журналистам пожаловался, что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой».

«Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. «Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».

Напомним, 13 января Украина официально отказалась от препарата «Спутник V». В тот же день партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины. Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.