Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию

Исполнительный председатель правления компании S4 Capital Мартин Соррелл, участвовавший в онлайн-встрече в закрытом режиме с президентом России Владимиром Путиным в рамках «давосской недели», заявил о глубоком понимании российским лидером актуальных мировых проблем.

«Онлайн-беседа с Путиным в рамках Давосского форума была посвящена огромному количеству тем. Президент затронул буквально все аспекты жизнедеятельности – от политики и социальных вопросов до экономики и борьбы с пандемией. Он долгие годы служит стране то как глава государства, то как премьер-министр, поэтому обладает громадным опытом и прекрасными знаниями. Путин всегда поражает глубиной вовлеченности в различные темы. Сомневаюсь, что в мире есть еще один лидер, который мог бы сравниться с ним в этом вопросе», – заявил глава компании S4 Capital, специализирующейся на оказании услуг в сфере рекламы и PR.

Он указал, что нельзя отрицать осведомленность российского лидера. «Отвечая на вопрос, Путин всегда показывает, что детально разбирается в обсуждаемом предмете», – указал Соррелл, отметив, что эту особенность российского президента он заметил еще несколько лет назад во время встречи с ним в составе группы крупных иностранных предпринимателей в Кремле, передает ТАСС.

При этом руководитель S4 Capital выразил мнение, что беседа представителей бизнеса с Путиным в онлайн-формате на Давосском форуме была интересна обеим сторонам. «Это отличная инициатива, я был рад услышать президента Путина. В то же время и для него самого мероприятие стало превосходной возможностью рассказать крупным предпринимателям о том, что беспокоит его в современном мире. Причем речь шла не только о международной повестке, но и о событиях внутри России», – заявил бизнесмен.

75-летний Соррелл основал S4 Capital в 2018 году. До этого на протяжении более чем 30 лет он был руководителем компании WPP, которая при нем стала крупнейшей рекламной фирмой в мире. В 2000 году Соррелл удостоился от королевы Великобритании Елизаветы II рыцарского титула сэр.

В своей речи в Давосе Путин рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с «попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок».