Дания решила ввести цифровые «корона-паспорта»

Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с правительством о введении цифровых «корона-паспортов» с информацией о вакцинации, сообщила телекомпания ТV2.

«Конфедерация датской промышленности и Датская торгово-промышленная палата уже давно выражают желание внедрить «корона-паспорта» для того, чтобы возобновить деятельность отдельных частей общества. Правительство и деловые круги достигли соглашения о введении цифровых паспортов», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании.

По ее данным, нововведение будет представлено уже в среду, в первую очередь оно будет касаться тех, кто совершает деловые поездки. «Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител», – пояснили источники телекомпании.

Ввести в обращение такие цифровые документы могут уже через месяц. Они позволят возобновить работу представителям таких профессий как парикмахеры и массажисты, а датчане с «корона-паспортом» смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

По плану датских властей, все взрослое население Дании, согласившееся на вакцинацию, сможет получить прививку до конца июня. Пока же очередной раунд ограничений в стране продлен до 28 февраля.

Напомним, большинство россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против введения ковид-паспортов, так как такой подход ограничивал бы передвижение людей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить ковид-паспорта.

При этом Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел введение ковид-паспортов правильным решением. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, при этом она указала на имеющиеся вопросы о защите прав граждан, которые не могут сделать прививку от коронавируса по состоянию здоровья.

В Кремле заявили об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов, при этом опровергли возможность увязки права выезда за границу с наличием документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, нужно ли вводить в России ковид-паспорта.