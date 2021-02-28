Глава фонда «Круг добра» пообещал максимально упростить получение орфанных препаратов Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в Москве 28 февраля 2021, 18:21 Текст: Абдулла Шакиров

В результате обрыва аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Инцидент произошел днем 28 февраля в ТЦ в районе Перово, сведения о состоянии других детей, находившихся в момент обрыва аттракциона в детской зоне, уточняются, передает РИА «Новости». Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре, рассказала Нефедова. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Между тем представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что ребенок упал с неисправного аттракциона, следствие также начало проверку, передает ТАСС. В октябре прошлого года в Москве ребенок упал с аттракциона в игровой зоне ТЦ.

Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае 27 февраля 2021, 07:04 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса. В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД России по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась». Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки». По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра. Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС. Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102. Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку 25 февраля 2021, 22:06 Текст: Елизавета Булкина

Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь. «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook. По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.



Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево». Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. В Москве ищут на работу специалистов по подсчету котиков 26 февраля 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Благотворительный Фонд защиты городских животных начал поиски специалистов по подсчету бездомных котов в Москве в рамках проекта Зоомониторинг, вакансия размещена на одном их популярных сайтов по поиску работы. «Москве нужны считатели котиков! (…) Проект Зоомониторинг – победитель грантов мэра Москвы, совместно с Институтом экологии и эволюции им. Северцова запускает подсчет городских кошек! Все лето 2021 мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы!» – говорится в сообщении, размещенном на сайте HeadHunter. Волонтерам предстоит опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером будет закреплена своя территория площадью до 1 кв км. В рамках проекта планируется выяснить, сколько кошек обитает в московских дворах, а также какой типичный окрас столичной кошки, какова плотность популяции в разных районах города, в зависимости от типа среды обитания. Отмечается, что волонтеры ловить котов не будут, а только будут обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности. Для счета котиков будут использоваться также фотоловушки. От кандидата в волонтеры требуется быть ответственным, коммуникабельным и внимательным к деталям. Ранее руководство города Зеленоградск в Калининградской области объявило конкурс на звание «котоболита» – ветеринара, который начнет заниматься здоровьем уличных котов. Синоптик рассказал о погоде в Москве 27 февраля 2021, 09:39 Текст: Ксения Панькова

Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, атмосферное давление будет расти, однако останется ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до минус 1 – минус 3, а в Подмосковье нуля – минус 5 градусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По его словам, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется гололедицу толщиной несколько миллиметров. «Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко «, – сказал он. Тишковец добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Кроме того, как отметил синоптик, минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму. Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади 25 февраля 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – заявил Легойда в своем Telegram-канале. Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

«Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости». Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Полиция раскрыла, кто нанял напавших на магазин детей-«единорогов» 27 февраля 2021, 13:57 Текст: Вера Басилая

Напавших на ювелирный магазин детей-«единорогов» в Южно-Сахалинске наняли сами владельцы торговой точки для рекламы и привлечения внимания в соцсетях, сообщила пресс-служба областного УМВД России. «В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску 27 февраля поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров подростки разбили молотком витрину в ювелирном магазине. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» сообщение. В полиции уточнили, что детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. После проверки будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к ответственности. В том числе юридическая оценка будет дана и действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции, добавили в УМВД. Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки. Медсестра пульмонологической больницы избила ребенка в Перми 27 февраля 2021, 18:42 Текст: Абдулла Шакиров

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку после избиения ребенка медсестрой фтизиопульмонологичесого медицинского центра, сообщило ведомство. Установлено, что ребенок находился на лечении в одном из отделений центра с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года, говорится на сайте краевого управления СК. Сейчас следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, законных представителей пострадавшего, а также проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации. В ноябре прошлого года медсестру одной из новосибирских больниц отстранили от работы после грубого обращения с ребенком. В Южно-Сахалинске дети-«единороги» напали на ювелирный магазин 27 февраля 2021, 09:16 Текст: Ксения Панькова

В Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки. По ее словам, молодые люди, предположительно школьники, забежали в магазин и ударили молотком по витрине, после чего скрылись. «Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», – рассказала девушка ИА Sakh.com. Она также отметила, что в нападавшие ничего не похитили, они достали из витрины только кольцо за 20 тыс., но потом его нашли в коридоре ТЦ. «Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей – на головах у них была такая намотка, как будто камера», – добавила владелица магазина. В начале февраля подростки обстреляли машину скорой помощи из пневматики в Ангарске. Водитель такси сбил пешехода с коляской в Москве 27 февраля 2021, 14:41 Текст: Вера Басилая

Водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок, сообщил столичный дептранс. «На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся. Под колеса автомобиля попала женщина с коляской в Казани, когда перебегала магистраль в неположенном месте. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 февраля 2021, 06:27 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в столице составит минус один – плюс один градус, в ночь на воскресенье она может опуститься до минус семи градусов, передает ТАСС. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус трех – плюс двух градусов, на востоке области – до шести градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 14 градусов. В связи с сильной гололедицей 27 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 февраля 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в Москве составит три-пять градусов тепла, в ночь на субботу она может опуститься до плюс одного градуса, передает ТАСС. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 26 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс один – шесть градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов. Собянин заявил о преодолении самого страшного этапа пандемии 26 февраля 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Самый страшный этап пандемии коронавируса в Москве пройден, столица готова к новым вызовам, если они будут, заявил мэр города Сергей Собянин. «Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, – мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад», – передает слова градоначальника на коллегии «Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год» РИА «Новости». Собянин вручил сотрудникам столичного управления Роспотребнадзора. «С большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в вашей коллегии. Мы действительно в этот период времени стали одной большой командой, которая работает над одними целями и решает одни и те же проблемы. Это было всегда, но не так очевидно, как за этот год», – сказал мэр.



Роль сотрудников столичного управления ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса огромна, подчеркнул Собянин. Он отметил, что они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы – в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.



«Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. (...) Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вам сказать спасибо, поблагодарить вас», – сказал мэр. Благодарность сотрудникам управления выразил также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что 2020 год «не обещал» быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. Шапошников добавил, что благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над распространением вируса. «Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить», – сказал он.



Собянин признался, что при встрече юбилейного года 2020 он думал, что это будет «самый хороший год – никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно, и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично». Он отметил, что количество гулявших в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.



«О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. (...) Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах – потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе», – сказал мэр столицы.



Москва, по словам Собянина, была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин.



Градоначальник отметил, что выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и так далее. «Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше», – сказал Собянин. Ранее Собянин заявил, что московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в пятницу 26 февраля 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве, сообщил департамент транспорта столицы. Утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что утром пятницы движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте. «Кроме того, затруднения зафиксированы на внутренней стороне 28 километра МКАД, на внешней стороне 86 километра МКАД, на ТТК в районе Лужнецкой эстакады (внутренняя сторона)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Длина заторов составляет 137 километров. Напомним, 16 февраля пробки в Москве достигли десяти баллов. Власти Москвы допустили использование «Спутника Лайт» для ревакцинации 26 февраля 2021, 12:53 Текст: Елизавета Булкина

После завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», по своему составу они идентичны. «Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то «Спутник Лайт» можно использовать со «Спутником V» для чего – для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой», – передает слова Раковой в эфире «Первого канала» РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России. В Москве школьники разработали «цифрового помощника» для воспитателей 28 февраля 2021, 12:40 Текст: Елена Мирошниченко

Ученики инженерных и IT-классов школы № 2065 в Москве создали программу, которая способна помочь воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов, сообщил столичный комплекс социального развития. «Воспитатели школы № 2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой «Цифровая среда воспитателя». Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким», – говорится в Telegram комплекса. Помимо этого, воспитателям больше не придется долго искать полезную информацию для работы, в программе собраны необходимые ссылки на все образовательные ресурсы Москвы. Также на планшете есть специальная кнопка SOS. Сообщение воспитателя о любой проблеме моментально получат администрация школы и техническая служба для принятия срочных мер. Уточняется, что в дальнейшем программа будет усовершенствована. Ранее сообщалось, что российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов.