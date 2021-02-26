Дегтярев сделал улучшение транспортной доступности региона одним из приоритетов правительства края

После назначения Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края в регионе возобновилась работа над транспортной сетью, жители могут самостоятельно решать, какую из дорог отремонтировать или построить в ближайшее время с помощью специального голосования в Сети.

Дегтярев вынес в первоочередные вопрос о дорогах и транспортной доступности в Хабаровском крае, пишет «Московский комсомолец Хабаровск».

В частности теперь решать, какую из дорог отремонтировать или построить в ближайшее время, могут сами жители, оставив свой голос на краевом портале «Голос 27» в проекте «Дорожный призыв», на реализацию которого из федерального бюджета краю выделили 2 млрд рублей.

Свои голоса на портале уже оставили более трех тыс. человек. Лидер народного голосования – проект по реконструкции дороги Советская Гавань – Ванино – вошел в план ремонта на 2021 год и получил федеральную поддержку.

Кроме того, возобновлена реконструкция автомобильной дороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Также начались ремонтные работы на автомобильной дороге между поселками Чегдомын и Новый Ургал.

Еще одним значительным шагом в решении дорожной проблемы стала договоренность о выделении из федерального бюджета 356 млн рублей на восстановление автомобильных дорог, пострадавших в 2019 году в результате паводка. В прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе отремонтировано 180 километров дорог.

На финальном этапе и строительство автодороги «Обход Хабаровска». Ее появления жители краевого центра ждут с нетерпением – дороги города разгрузятся на 18%

Правительство края также плотно занялось вопросом транспортной доступности северных территорий. В Аяно-Майском районе, в июле текущего года вместо дорогостоящих перелетов вертолетами между Нельканом и Аимом начнет курсировать аэроход «Нерпа-685». Его стоимость – около 9 млн рублей.

Продолжает действовать программа льготных перелетов для жителей северных районов края. По поручению врио губернатора снижены тарифы и на грузовые перевозки на регулярных пассажирских рейсах КГУП «Хабаровские авиалинии», что позволило обеспечить доставку северянам продуктов питания по сниженной стоимости. Спустя два года возобновлен рейс «Хабаровск – Благовещенск».