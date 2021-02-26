Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V»

Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации.

«Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник.

«При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко.

Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран.

Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости».

Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.

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