В палаточный лагерь в центре Еревана начали прибывать противники Пашиняна

С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, они приносят с собой продукты, теплые вещи.

Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 10.00 по московскому времени ожидается начало заседания парламента. Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. Погреться ночью к кострам пускали и стражей порядка. Они мирно обсуждали с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников – они приносят с собой продукты, теплые вещи, передает РИА «Новости».

В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».