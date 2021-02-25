Инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости коронавирусом на территории России в середине весны.

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались», – заявил Тимаков РБК.

Он также отметил, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. «Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», – объяснил врач.

Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

В то же время профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предположил, что летом число новых случаев заболевания снизится. «Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание», – высказался Аграновский.

При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.

Ранее врач и ведущий Александр Мясников заявил, что коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными.