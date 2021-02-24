Из-за метели в Челябинской области задерживаются поезда и перекрыты автотрассы Ребенок устроил пожар ради проверки противогаза в Томске 24 февраля 2021, 09:52 Текст: Дмитрий Зубарев

В Томске десятилетний мальчик решил проверить противогаз, для чего у себя дома поджег бумагу, бросил в подпол, надел противогаз и спустился вниз, его спасли пожарные, сообщили в областном управлении МЧС. Пожар случился утром 24 февраля в двухэтажном четырехквартирном деревянном доме на Ново-Киевской улице. В МЧС позвонила соседка. Она сказала, что из квартиры на первом этаже идет дым, передает «Интерфакс». Пожарные вывели из задымленной квартиры экспериментатора, а из квартиры на втором этаже – еще двоих детей. В подполе площадь возгорания составила 5 кв. метров, там обгорели деревянные конструкции и вещи. Пожар потушили за 15 минут. В тушении участвовали 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Ранее четвероклассника заподозрили в поджоге школы в Краснодаре.

Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 18:26

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. В числе отказавшихся от проекта германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, передает ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого издания Der Tagesspiegel. Во вторник дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи 23 февраля 2021, 18:44

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Наступает новая климатическая эпоха, в которой будут как сильные осадки, так и сильные морозы, заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. «Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», – пояснила синоптик «Российской газете». «На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять–семь лет. И не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», – указала эксперт. В конце февраля москвичей предупреждали о «барической пиле», выражающейся в резком падении и росте атмосферного давления. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Познер объяснил деградацию свободы слова в США 23 февраля 2021, 12:57

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. «Главное, что произошло в США, заключается в поглощении разных СМИ – печатных, радио, телевидения – крупными корпорациями. Если прежде (лет 50 назад) СМИ принадлежали конкретным людям или семьям, это обеспечило наличие самых разных мнений в информационном поле. Кроме того, именно информация была смыслом самих СМИ. Когда же они стали собственностью небольшой группы суперконгломератов, то стали рассматриваться, как (а) инструмент влияния и (б) источник доходов», – ответил Познер. Относительно социальных сетей телеведущий отметил, что «они стали средством подавления свободомыслия за счет того, что массово разносят тех или того, который высказывает «не ту» точку зрения. И это не только в Америке». Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Белый дом анонсировал новые санкции против России 23 февраля 2021, 20:51

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС. «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии 23 февраля 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения. Назаров прокомментировал скандальную ситуацию с Панариным 23 февраля 2021, 12:12

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В скандальной ситуации с российским хоккеистом «Витязя» Артемием Панариным, происшедшей в Риге в декабре 2011 года, руководство команды поступило неправильно, надо было действовать по-другому и ничего не скрывать, заявил бывший главный тренер подмосковного клуба Андрей Назаров. «Хороший вопрос, – передает РИА «Новости» слова Назарова, прокомментировавшего решение спустя девять лет рассказать о данной истории. – Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории». «Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это, – добавил специалист. – Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде». «Ну, пусть подает», – сказал Назаров в ответ на вопрос, что будет, если Панарин инициирует судебный процесс. «Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», – добавил Назаров. Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания. Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки. Пашинян пожаловался на «Искандеры» 24 февраля 2021, 01:19

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х». Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся. В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Задержание Павленского и его подруги во Франции признали законным 23 февраля 2021, 14:07

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Апелляционный суд Парижа подтвердил законность задержания российского художника Петра Павленского и его подруги Александры в 2020 году, сообщают СМИ. Апелляционный суд отклонил большую часть доводов защиты, настаивавших на том, что при задержании подозреваемых и перед ним были нарушены установленные процедуры, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Адвокаты французского политика Бенжамена Гриво, проходящего по делу в качестве потерпевшего, сообщили, что «данное решение указывает на то, что шумиха в СМИ не смогла добиться преобладания над юридическим подходом». По их словам, расследование установит совершивших в отношении политика преступление. Напомним, Павленского задержали во Франции в феврале 2020 года по другому обвинению, он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. Позже в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника. Акциониста призывали выдворить из страны, лишив убежища. Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона. Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 19:01

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2». «Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook. Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2». «Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат. Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам. Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.