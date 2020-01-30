Четвероклассника заподозрили в поджоге школы в Краснодаре

В Краснодаре в одной из школ произошел пожар в раздевалке; в причастности к инциденту заподозрили ученика четвертого класса. Глава города Евгений Первышов призвал поддержать мальчика, чтобы тот не стал изгоем после случившегося.

Инцидент в одной из школ произошел в среду. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, однако позже выяснилось, что это был поджог, передает портал yuga.ru.

Было возбуждено уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил ученик четвертого класса.

Выяснилось, что мальчик нашел зажигалку, зажег ее и не сразу заметил, как загорелась одна из курток. Ребенок испугался и убежал в класс, никому не рассказав о произошедшем, так как боялся наказания.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что необходимо помочь ребенку, чтобы эта ситуация не испортила ему будущее. Также он выразил готовность лично помочь в компенсации тем родителям, кому это будет необходимо.

«Это еще ребенок, и случившееся, уверен, – сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи. Это случилось в школе, задача которой – воспитание, а значит – в этом есть доля и нашей ответственности», – заявил глава города.

Он добавил, что нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку, и важно, чтобы мальчик не стал изгоем, а для этого ему нужна помощь и поддержка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее сообщалось, что двое учеников готовили взрыв в школе закрытого города Снежинска.