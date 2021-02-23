Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит утверждает, что за масштабной кибератакой на госведомства США, вероятно, стоит «российская разведка».

Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, он заявил, что сейчас «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», передает ТАСС.

Глава специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «не похожи» на те, которыми пользуются «Китай, КНДР или Иран». По его словам, «они больше всего похожи на то, что использует Россия». Мандиа заявил, что это была большая операция, в которой было задействовано много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. Он сказал, что осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне.

При этом специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». Глава Crowdstrike Джордж Курц заявил в Сенате, что соответствующие «выводы» Вашингтона компания «подтвердить не может», но и не обладает «информацией, которая бы их опровергала».

Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой Москве кибератаки.

Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.