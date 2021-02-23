В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

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23 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 21:45  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Новая российская партия поставила амбициозную цель

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму spravedlivo.ru
«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

Евросоюз «инстинктивно давит на санкционную «кнопку», заявили в МИД России YVES HERMAN/REUTERS
Евросоюз, вопреки предостережениям главы МИД Сергея Лаврова, объявил о планах ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Кроме того, в ЕС намерены перейти к трехступенчатой модели отношений с Москвой. В чем заключается суть этой модели, кого именно могут затронуть новые санкции и чем это обернется для российско-европейских отношений? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом анонсировал новые санкции против России
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    Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы Познер объяснил деградацию свободы слова в США Задержание Павленского и его подруги во Франции признали законным Полуголый блогер сплясал на фоне Мамаева кургана для ролика в TikTok
    Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка В Германии призвали создать защиту от американских санкций Японцы поразились служащим в Арктике российским военным

    Главная тема


    ЕС вынуждает Россию реализовать ультиматум Лаврова

    угроза санкций


    Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»

    новый кризис


    Савченко предрекла Украине раскол

    Долгосрочный прогноз


    Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

    Видео

    Симферопольский аэропорт


    На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом

    «идеи превосходства»


    В США алгебру сочли расизмом

    начальная подготовка


    Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией

    великая отечественная


    Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

    враждебные действия


    Тимофей Бордачёв: Чем прекрасна новая искренность НАТО

    крушение империи


    Владимир Можегов: Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

    железный Феликс


    Петр Акопов: Может ли Андропов заменить Дзержинского

    на ваш взгляд


    Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?


    В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

    23 февраля 2021, 21:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35.

    «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС.

    В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.


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    На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
       23 февраля 2021, 14:22
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».

    «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.

    Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».

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    Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
       23 февраля 2021, 16:12
    Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»
    Текст: Алексей Дегтярев

    Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ.

    «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС.

    Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

    До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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    МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму
       23 февраля 2021, 08:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США.

    «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

    «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве.

    В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России.

    Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.

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    США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями»

    21 февраля 2021, 19:31

    Текст: Ксения Панькова

    США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС.

    Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – заявил он.

    По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник.

    Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».

    До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.

    Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».

    Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства.

    Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.

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    Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте
       23 февраля 2021, 08:51
    Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева.

    Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова.

    Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла.

    В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину.

    Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане.

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    США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»

    22 февраля 2021, 21:42

    Текст: Абдулла Шакиров

    Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

    Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

    Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

    Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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    США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»
       22 февраля 2021, 23:30
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС.

    Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России».

    Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям.

    Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».

    Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

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    Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2»
       23 февраля 2021, 19:01
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2».

    «Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook.

    Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2».

    «Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат.

    Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам.

    Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».

    До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

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    Японцы поразились служащим в Арктике российским военным
       23 февраля 2021, 19:26
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры.

    «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.

    «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь.

    Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.

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    Белый дом анонсировал новые санкции против России

    23 февраля 2021, 20:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.

    «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.

    Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки

    Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.

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    Мантуров назвал «золотое правило» России при поставках вооружений
       22 февраля 2021, 06:20
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава Минпромторга Денис Мантуров, говоря о поставках Россией вооружений другим странам, заявил, что Москва «ведет открытый и откровенный диалог».

    По его словам, российская сторона всегда придерживалась «позиции максимальной открытости», чтобы «коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», передает RT.

    Мантуров подчеркнул, что Россия, поставив технику, несет за нее полную ответственность, включая обслуживание, но не ограничивает покупателей в использовании приобретенных вооружений. Он отметил, что «это наши принципы и золотое правило».

    Напомним, Мантуров также назвал сроки сертификации нового седана Aurus и сроки появления новой бизнес-версии самолета SSJ. Сообщалось, что Рособоронэкспорт – несмотря на санкции и пандемию – смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.

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    Коментарии (2)
    Россия назвала сроки завершения процедуры выхода из ДОН

    22 февраля 2021, 14:51

    Текст: Абдулла Шакиров

    Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету этого года. В случае, если США не сообщат к этому времени о желании вернуться в ДОН, Москва уведомит о выходе из соглашения Венгрию и Канаду, являющихся депозитариями договора.

    «Внутригосударственные процедуры по выходу Росии из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям – Венгрии и Канаде – ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», – передает РИА «Новости» слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

    Как отметил глава делегации, Россия рассчитывает «на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников». Также, по его словам, Москва не намерена «до бесконечности ждать», когда Соединенные Штаты определятся с решением по ДОН. «Времени на размышления остается немного», – подчеркнул дипломат.

    15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

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    Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России

    23 февраля 2021, 20:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ.

    США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.

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    Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М»

    21 февраля 2021, 11:59

    Текст: Вера Басилая

    Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран, заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. «Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», передает РИА «Новости»  сообщение пресс-службы госкорпорации.

    Модернизированный «Панцирь-СМ» получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей – до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и тихой скорости являются сложными для поражения целями.

    Эффективная работа зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь» в Сирии, в частности, в борьбе с беспилотниками, повысила спрос на эти комплексы, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, проходящей в Абу-Даби.

    По его словам, страны ближневосточного региона заинтересовались морской версией ЗРПК – «Панцирь-МЕ», но о конкретных результатах говорить пока преждевременно.

    Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда Россия поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, «Ростех» видит «перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции – как военного, так и гражданского назначения».

    Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.

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    Шесть стран захотели закупить новейший российский танк «Армата»

    21 февраля 2021, 14:40

    Текст: Ксения Панькова

    Шесть иностранных стран, которые уже эксплуатируют российские боевые машины, хотят закупить новейший танк России Т-14 «Армата» и рассматривают его как основной боевой танк для своих ВС, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    «Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. По словам Михеева, ряд стран рассматривают танк «Армата» как основной боевой танк для своих вооруженных сил. «Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90 – вот задача», – цитирует РИА «Новости» главу РОЭ.

    Он также рассказал, что Россия и ОАЭ продолжают сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты. Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015. Впоследствии Михеев заявил, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать ее полностью своими силами.

    «Она жива (работа над российско-эмиратской БМП – прим. ВЗГЛЯД), проводятся консультации, но мы видим, что за последние пять лет наши партнеры создали свой индустриальный кластер, сформировали компетенции по производству различных платформ гусеничной и колесной техники, поэтому мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества», – сказал глава РОЭ.

    Он пояснил, что государственный спецэкспортер обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.

    Кроме того, Михеев сообщил, что Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 млрд долларов.

    Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии.

    Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.

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