В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

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23 февраля, вторник | Последнее обновление — 21:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом анонсировал новые санкции против России
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Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
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Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают, но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет.
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Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35.
«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС.
В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.
На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
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Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».
«Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».
Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций
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Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ.
«Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму
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Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США.
«Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.
«Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве.
В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России.
Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.
США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями»
США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС.
Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – заявил он.
По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».
До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.
Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».
Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства.
Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.
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Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте
В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева.
Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова.
Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла.
В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину.
Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане.
США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»
Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.
Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»
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США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС.
Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России».
Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям.
Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».
Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».
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Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2».
«Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook.
Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2».
«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат.
Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2».
До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Японцы поразились служащим в Арктике российским военным
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В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры.
«Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости».
Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.
«Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь.
Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.
Белый дом анонсировал новые санкции против России
США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.
«Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.
Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.
Мантуров назвал «золотое правило» России при поставках вооружений
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Глава Минпромторга Денис Мантуров, говоря о поставках Россией вооружений другим странам, заявил, что Москва «ведет открытый и откровенный диалог».
По его словам, российская сторона всегда придерживалась «позиции максимальной открытости», чтобы «коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», передает RT.
Мантуров подчеркнул, что Россия, поставив технику, несет за нее полную ответственность, включая обслуживание, но не ограничивает покупателей в использовании приобретенных вооружений. Он отметил, что «это наши принципы и золотое правило».
Напомним, Мантуров также назвал сроки сертификации нового седана Aurus и сроки появления новой бизнес-версии самолета SSJ. Сообщалось, что Рособоронэкспорт – несмотря на санкции и пандемию – смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.
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Россия назвала сроки завершения процедуры выхода из ДОН
Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету этого года. В случае, если США не сообщат к этому времени о желании вернуться в ДОН, Москва уведомит о выходе из соглашения Венгрию и Канаду, являющихся депозитариями договора.
«Внутригосударственные процедуры по выходу Росии из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям – Венгрии и Канаде – ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», – передает РИА «Новости» слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.
Как отметил глава делегации, Россия рассчитывает «на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников». Также, по его словам, Москва не намерена «до бесконечности ждать», когда Соединенные Штаты определятся с решением по ДОН. «Времени на размышления остается немного», – подчеркнул дипломат.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России
Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ.
США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.
Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М»
Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран, заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. «Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госкорпорации.
Модернизированный «Панцирь-СМ» получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей – до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и тихой скорости являются сложными для поражения целями.
Эффективная работа зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь» в Сирии, в частности, в борьбе с беспилотниками, повысила спрос на эти комплексы, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, проходящей в Абу-Даби.
По его словам, страны ближневосточного региона заинтересовались морской версией ЗРПК – «Панцирь-МЕ», но о конкретных результатах говорить пока преждевременно.
Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда Россия поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, «Ростех» видит «перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции – как военного, так и гражданского назначения».
Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.
Шесть стран захотели закупить новейший российский танк «Армата»
Шесть иностранных стран, которые уже эксплуатируют российские боевые машины, хотят закупить новейший танк России Т-14 «Армата» и рассматривают его как основной боевой танк для своих ВС, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. По словам Михеева, ряд стран рассматривают танк «Армата» как основной боевой танк для своих вооруженных сил. «Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90 – вот задача», – цитирует РИА «Новости» главу РОЭ.
Он также рассказал, что Россия и ОАЭ продолжают сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты. Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015. Впоследствии Михеев заявил, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать ее полностью своими силами.
«Она жива (работа над российско-эмиратской БМП – прим. ВЗГЛЯД), проводятся консультации, но мы видим, что за последние пять лет наши партнеры создали свой индустриальный кластер, сформировали компетенции по производству различных платформ гусеничной и колесной техники, поэтому мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества», – сказал глава РОЭ.
Он пояснил, что государственный спецэкспортер обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.
Кроме того, Михеев сообщил, что Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 млрд долларов.
Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии.
Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.
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