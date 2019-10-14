Египет объяснил выбор Т-90 вместо «Абрамсов»

Вооруженные силы Египта намерены приобрести вместо устаревших советских танков Т-55 и Т-62 российские Т-90МС, а не американские Abrams, которые слишком дороги и слишком тяжелые, пишет Defense Arabic.

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС. От «Абрамсов» решено было отказаться, так как модернизация уже имеющихся в войсках американских машин, которые производились в Египте за счет США, слишком дорого, и не вполне понятно, в каком направлении ее вести, так как Вашингтон передал «урезанный» по целому ряду характеристик вариант танка, приводит «Российская газета» текст статьи издания.

Египтяне считают, что Abrams слишком большой и тяжелый и менее маневренный. В связи с этим проблематичной оказывается его транспортировка и применение в ассиметричных конфликтах, подобных войне в Йемене. Отмечается, что на пересеченной местности этот танк становится легкой целью для противотанковых ракет и кумулятивных противотанковых гранат.

Т-90, в свою очередь, пишет Defense Arabic, отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке. Приобретение этих танков повысит привлекательность этой техники для других стран региона – в частности, для Турции и Саудовской Аравии.

В Египте считают покупку Т-90МС выгодной и в том плане, что она уменьшит зависимость вооруженных сил от американского ВПК. Благодаря этому больше средств будет направлено на развитие собственной военной промышленности.

В январе египетский журналист и военный эксперт Мохаммед Аль-Кинани оценил возможности российского Т-90МС и сравнил его с возможностями выпускающегося в Египте по американской лицензии M1A1 «Абрамс». Тогда он пришел к выводу, что российский танк по своим возможностям обладает многими существенными преимуществами.