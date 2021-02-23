Задержание Павленского и его подруги во Франции признали законным

Апелляционный суд Парижа подтвердил законность задержания российского художника Петра Павленского и его подруги Александры в 2020 году, сообщают СМИ.

Апелляционный суд отклонил большую часть доводов защиты, настаивавших на том, что при задержании подозреваемых и перед ним были нарушены установленные процедуры, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Адвокаты французского политика Бенжамена Гриво, проходящего по делу в качестве потерпевшего, сообщили, что «данное решение указывает на то, что шумиха в СМИ не смогла добиться преобладания над юридическим подходом». По их словам, расследование установит совершивших в отношении политика преступление.

Напомним, Павленского задержали во Франции в феврале 2020 года по другому обвинению, он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру.

Позже в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника. Акциониста призывали выдворить из страны, лишив убежища.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.