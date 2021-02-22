Косачев заявил об утрате Лондоном права инициировать дискуссии о правах человека

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Великобритания определила «виновных» в нарушении прав человека исключительно из числа своих оппонентов, однако у Лондона нет морального авторитета вести эту дискуссию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России.

«Инициатива Рааба шита чисто политическими нитками, от правозащиты там нет ничего. Названы оппоненты Запада, оппоненты Великобритании. Тематика прав человека в данном случае используется в качестве инструмента геополитической борьбы, только и всего», – цитирует РИА «Новости» Косачева.

По его словам, можно было бы назвать не одну страну, выступающую в геополитике с лояльных Западу позиций и имеющих за эту индульгенции того же Запада по положению прав человека в этих странах. «Достаточно упомянуть страны Балтии с их десятилетними поражениями в правах неграждан, а также Украину, где только последняя расправа с оппозицией из «Оппозиционной платформы – За жизнь» не имеет ничего общего ни с демократией, ни с верховенством закона, ни с правами человека», – подчеркнул сенатор.

И в этом смысле, уверен Косачев, «Запад, включая Великобританию, уже не имеет ни морального авторитета, ни каких-то эксклюзивных прав на определение содержания международных дискуссий в данной сфере».

Ранее СМИ сообщали, что глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.