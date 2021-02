США допустили санкции по «Северному потоку – 2» против судна «Фортуна» Эксперт объяснил разницу подходов Байдена к России и Китаю 20 февраля 2021, 11:08

«Речь Байдена на Мюнхенской конференции суммировала «разговорный» этап наших отношений. Теперь нужно понять, что будет дальше», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, указывая на противоречивость итогов Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля в онлайн-формате. «После проведения Мюнхенской конференции по безопасности нужно дождаться конкретных действий ключевых игроков. Но очевидно, что до этого момента новая администрация США работала исключительно в разговорном жанре, не предпринимая реальных враждебных действий по отношению к России. Речь Байдена на конференции суммировала этот этап наших отношений, теперь нужно понять, что будет дальше», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Собеседник уверен – «у США и России фактически нет непримиримых противоречий». «Они есть у США и Китая, а все действия Америки по отношению к нашей стране за последние пять лет сводятся к тому, чтобы загнать Россию в антикитайский лагерь. Поэтому на конференции Байден говорил о России достаточно мягко и неконкретно, а о Китае – жестко и фундаментально. Например, Россия была названа угрозой единству НАТО, но это какая-то глупость – если НАТО чувствует себя сильным альянсом, то как Россия может угрожать его единству? А вот Китай был однозначно назван вызовом могуществу трансатлантического сообщества», – объяснил Ткаченко. При этом эксперт отметил – отношения России и США при Байдене выглядят довольно хрупкими и поводов для их ухудшения может быть много. «Возьмите глобус и покрутите – в любой точке земного шара может возникнуть конфронтация. Тем не менее, главный интерес Байдена состоит в том, чтобы уменьшить число факторов нестабильности и включить Россию в антикитайскую коалицию. Надеюсь, что российское власти этого не допустят и на конфликт с Китаем не пойдут», – заключил политолог. Ранее в пятницу в онлайн-формате состоялась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности с участием президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров. Основной темой выступлений участников конференции стало восстановление трансатлантического сотрудничества. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», – цитирует слова президента США Джо Байдена РИА «Новости». Также была отмечена необходимость разработки общей повестки в отношениях с Россией для трансатлантического пространства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ответив, что это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, передает ТАСС. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, – подчеркнул он. – Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе». При этом до начала конференции Макрон заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился. «Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times. Напомним, с начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру 18 февраля 2021, 16:38

Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности». В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием». До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море. Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V» 18 февраля 2021, 20:06

Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США. «В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post. Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации. Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран. «Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию. Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ». Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 19 февраля 2021, 20:14

Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принцип

«Эстония сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России». Взамен приходится исполнять задания Вашингтона, а он сейчас настраивает страны ЕС против Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов, комментируя обвинения эстонской разведки в адрес КНР и последующий резкий ответ китайских дипломатов. «Обычная история – небольшим странам, которые находятся на содержании у богатых государств или союзов богатых страны приходится отрабатывать это содержание зачастую весьма неприятным для себя способом», – заметил политолог Юрий Светов. В пятницу посольство КНР в Таллине разместило на своем сайте выдержанный в резких тонах комментарий к ежегодному отчету Департамента внешней разведки Эстонии (VLA). В опубликованном в среду документе спецслужба заявила – китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения выгодной для Китая информации. Также в отчете VLA говорилось, что целью пропагандистской деятельности Пекина является ослабление открытого общества в Европе. «Годовой отчет департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, которые нельзя комментировать», – говорилось в заявлении китайского посольства в Таллине. Как ранее отмечали эксперты, в последние несколько лет Эстония и другие малые прибалтийские государства проявляли активный интерес к контактам с Китаем. В 2018-м председатель КНР Си Цзиньпин принял президентов Эстонии и Латвии, после чего появились сообщения об интересе Пекина в мощностях прибалтийских транзитных портов и о возможном включении той же Эстонии в экономический проект «Один пояс и один путь». Это явно не совпадало с интересами США в регионе, отметил Светов. «Эстония, которая сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России», получила американское военное присутствие. Но взамен она вынуждена исполнять задания Вашингтона, в том числе в том, что касается политики в отношении Китая», – подчеркнул собеседник. Светов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Украина, которая под давлением США – и к своей явной невыгоде – вынуждена разорвать сделку с китайскими инвесторами, готовыми вложиться в стратегически важный завод «Мотор Сич». В данный момент новая администрация США определяет то, как в президентство Джо Байдена будут выстраиваться отношения с Китаем, указал Светов. «Байден уже начал давать комментарии по болезненным для Пекина темам – Тайвань, положение уйгуров в Синьцзяне и тому подобном, – отметил эксперт. – С другой стороны, страны Евросоюза рассчитывают сохранить нормальные экономические отношения с КНР. Отсюда активность Госдепартамента на европейском направлении». Эстония выступила с обвинениями в адрес КНР практически синхронно с прошедшей в четверг встречей нового госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИДов европейской тройки – Великобритании, Германии и Франции. «Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем», – говорится в совместном заявлении главы Госдепа и руководителей внешнеполитических ведомств «евротройки». «Взгляды Вашингтона и европейцев на взаимоотношения с Пекином не вполне совпадают, – констатировал Светов. – ЕС не может отказаться от торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Кроме того, европейские элиты опасаются, что активное противостояние Запада с Россией и Китаем, приведет лишь к возникновению союза Пекина и Москвы, подобного тому, что существовал в XX веке, в начале становления КНР». Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. На этой неделе в Пентагоне назвали Россию угрозой для всех стран Североатлантического альянса. Назначенный администрацией Джо Байдена новый министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие Москве и Пекину. Таратута раскритиковал идею Познера о новом телемосте между Россией и США 19 февраля 2021, 11:54

«Такой разговор будет полностью искусственным. Уже 10 лет в Америке культивируется антироссийский настрой, и никаким телемостом это не исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Михаил Таратута, автор популярной передачи на советском ТВ «Америка с Михаилом Таратутой». Так он оценил предложение телеведущего Владимира Познера организовать телемост между Россией и США, аналогичный тем, что проходили во времена перестройки. «Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград ­– Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – объяснил журналист-американист Михаил Таратута, в 1988–1999 годах работавший в Соединенных Штатах, сначала как руководитель корпункта Гостелерадио в Сан-Франциско, затем в качестве автора программы «Америка с Михаилом Таратутой». С точки зрения собеседника, в наши дни и в США, и в России нет особого интереса к подобному формату общения. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает Таратута. Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает журналист. «Это будет полностью искусственный разговор. Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг другу через континенты», – отметил Таратута. В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист. На ваш взгляд Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена? Улучшатся

Ухудшатся

Останутся такими же

Телеведущий Владимир Познер в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и США. Познер был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан». Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер напомнил, что это было пятое по счету общение граждан СССР и Соединенных Штатов в таком формате и первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. Советская аудитория составила 180 млн человек. По оценке Познера, сейчас с российской стороны возможность организации подобного телемоста вполне реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет, – констатировал российский телеведущий. – Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах» 18 февраля 2021, 00:46

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу». Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости». Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо». Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах». Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден отказался приглашать Россию на саммит G7 19 февраля 2021, 23:15

Администрация президента США Джо Байдена не намерена приглашать Россию присоединиться к формату G7, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. Таким образом, по ее словам, Байден не разделил позицию своего предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что любое приглашение России присоединиться к G7 будет делаться в партнерстве со всеми странами-участницами, передает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. Ранее палата представителей Конгресса США приняла проект закона, направленный против возможных попыток восстановить G8 с участием России. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7. В России заявили о естественном желании ослабить НАТО 20 февраля 2021, 00:25 Текст: Евгения Шестак

Действия НАТО несут политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, поэтому Москва естественным образом желает ослабить альянс, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает?» – цитирует РИА «Новости» Новикова. Он объяснил, что это желание должно быть естественным не только для России, но и для других «здравомыслящих стран», так как от альянса исходят серьезные угрозы и риски для всего мира. «Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности», – отметил Новиков. Он добавил, что у оппонентов на эту тему существует много мистификаций. Депутат напомнил, что при ликвидации Варшавского договора альянс сохранился, и после распада СССР продолжал «настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность». А на данный момент организация постоянно умножает военный потенциал и приближает свои военные базы к российским границам, заявил он. «Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», – заключил Новиков. Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров» 18 февраля 2021, 00:01

Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», заявила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер. По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС. Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки. «В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – заявила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев». Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения». Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию. Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США 18 февраля 2021, 23:19 Текст: Евгения Шестак

Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», – сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы». Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю. В четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва в свете объявления НАТО о создании новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности. ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу 18 февраля 2021, 02:30

Ценность Договора по открытому небу заключается в возможности стран быть открытыми и транспарентными, заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун. Он не стал уточнять, вернутся ли США в ДОН, а также рассказывать об обсуждении этого вопроса в Вашингтоне, предоставив «возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу» новой администрации США. Из его слов можно сделать вывод, что Белый дом пока не просил его изложить свои соображения на этот счет – Браун сказал, что «подождет указаний администрации» и «когда она запросит» его «оценку и мнение», передает ТАСС. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Познер предложил провести телемост между Россией и США 19 февраля 2021, 08:30

Телеведущий Владимир Познер в годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать открытый диалог между Россией и США в формате телемоста. Ровно 35 лет назад, 19 февраля, в эфир вышел телемост Ленинград – Сиэтл, на котором впервые обсуждались политические вопросы. Телеведущими выступили Владимир Познер и Фил Донахью. Обсуждались самые острые темы: сбитый южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР и многие другие. В Союзе телемост увидели около 180 млн человек, в США он был сокращен до 40 мин, посмотрели его около 8 млн человек. По словам Познера, телемост 1986 года произвел фурор, хотя де-факто не был первым, передает ТАСС. «Первый телемост состоялся в 1982 году, потом был второй и третий. Наш был пятым, но все остальные эфиры давно забыты, потому что это были телемосты, по которым мы заранее договаривались не ругаться, а искать общие точки соприкосновения: борьба с ядерным оружием, воспоминания о Второй мировой войне. Но поскольку эти телемосты совершенно не отражали состояние отношений между СССР и США, то их быстро забыли, вообще не заметили», – поделился телеведущий. Он напомнил, что отношения стран были очень тяжелыми. «Это было время, когда Рональд Рейган называл нашу страну «империей зла», когда прекратились все обмены – и культурные, и образовательные, научные. Но были люди с нашей и с американской стороны, которых это очень сильно волновало. Эти люди старались найти выход из положения, их стали называть народными дипломатами», – продолжил он. «Тогда все решалось на уровне государства. Гостелерадио отнеслось к идее позитивно. В Америке государственного телевидения нет, но были люди, которые вышли с предложением на Фила Донахью. Он был одним из самых-самых известных и заметных американских телевизионных ведущих. Идея ему понравилась. Так все началось: с разговора Донахью со мной по телефону, постепенной организации телемоста в США и СССР», – рассказал журналист. Познер считает, что для советского телевидения телемост стал абсолютно «неслыханным делом», потому что в этой программе американцы впервые открыто и очень резко критиковали СССР. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было. Для нас это был первый яркий вестник гласности. Впервые люди увидели, что необязательно говорить только то, что хочет услышать ЦK КПСС», – заметил Познер. Журналист считает, что и сегодня также есть необходимость в организации подобных прямых диалогов на телевидении. «Безусловно (телемост нужен), причем даже дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, чтобы делиться с другими, может быть даже ругаться с другими, выходить на какие-то общие вещи. Конечно, это очень нужно», – заметил он, отвечая на вопрос о необходимости подобного диалога. Познер рассказал, что с российской стороны возможность организации телемоста реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет. Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли», – сказал телеведущий. США выразили надежду на совместную работу с Россией и КНР по Ирану 19 февраля 2021, 06:03 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам, заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил, что в прошлом Россия и Китай во время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли «продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт», передает ТАСС. «Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим (вопросом)», – приводит его слова пресс-служба американского ведомства. Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркивал, Вашингтон не снимет с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом США отозвали заявление экс-президента страны Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» 20 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве. Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО». Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.