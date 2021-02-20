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США допустили санкции по «Северному потоку – 2» против судна «Фортуна»
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Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа, сообщил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (от штата Техас).
В заявлении Маккола говорится, что «в требуемом Конгрессом докладе по организациям, которые участвуют в подпадающей под санкции деятельности, связанной с враждебным российским [проектом] трубопровода «Северный поток – 2», администрация Байдена объявила только о внесении двух пунктов в список (для возможного введения санкций)», передает ТАСС.
По его словам, это судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус», «против которых уже были введены санкции предыдущей администрацией в соответствии с другим законом».
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.
Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру
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Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности».
В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3
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Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИДа.
Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах.
«Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Новые санкции США по «Северному потоку – 2» не коснутся немецких компаний
Администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
Агентство Bloomberg сообщает, что в документе якобы будут указаны новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против проекта. В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить строительство.
В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.
Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.
Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.
Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.
Таратута раскритиковал идею Познера о новом телемосте между Россией и США
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«Такой разговор будет полностью искусственным. Уже 10 лет в Америке культивируется антироссийский настрой, и никаким телемостом это не исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Михаил Таратута, автор популярной передачи на советском ТВ «Америка с Михаилом Таратутой». Так он оценил предложение телеведущего Владимира Познера организовать телемост между Россией и США, аналогичный тем, что проходили во времена перестройки.
«Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград – Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – объяснил журналист-американист Михаил Таратута, в 1988–1999 годах работавший в Соединенных Штатах, сначала как руководитель корпункта Гостелерадио в Сан-Франциско, затем в качестве автора программы «Америка с Михаилом Таратутой».
С точки зрения собеседника, в наши дни и в США, и в России нет особого интереса к подобному формату общения. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает Таратута.
Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает журналист. «Это будет полностью искусственный разговор. Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг другу через континенты», – отметил Таратута.
В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Телеведущий Владимир Познер в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил
о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и США. Познер был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан».
Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер напомнил, что это было пятое по счету общение граждан СССР и Соединенных Штатов в таком формате и первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. Советская аудитория составила 180 млн человек.
По оценке Познера, сейчас с российской стороны возможность организации подобного телемоста вполне реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет, – констатировал российский телеведущий. – Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли».
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Западные СМИ: Байден готов к переговорам о смягчении санкций против «Северного потока – 2»
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Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ.
В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle.
В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.
Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику.
О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве.
Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах»
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Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу».
Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».
Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».
Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.
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Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока – 2» закрыт
Вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров в интервью РБК.
Он добавил, что российская сторона полностью выполняет свои договорные обязательства по газопроводу, а существующая ситуация была создана в результате «очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, – решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование».
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров»
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Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», заявила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.
По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС.
Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки.
«В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – заявила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев».
Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения».
Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.
Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США
Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», – сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы».
Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.
Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
В четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва в свете объявления НАТО о создании новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности.
ВВС США указали на ценность Договора по открытому небу
Ценность Договора по открытому небу заключается в возможности стран быть открытыми и транспарентными, заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.
Он не стал уточнять, вернутся ли США в ДОН, а также рассказывать об обсуждении этого вопроса в Вашингтоне, предоставив «возможность говорить о подходе к Договору по открытому небу» новой администрации США. Из его слов можно сделать вывод, что Белый дом пока не просил его изложить свои соображения на этот счет – Браун сказал, что «подождет указаний администрации» и «когда она запросит» его «оценку и мнение», передает ТАСС.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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МИД: Американские санкции не помешают достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.
Рябков выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции», передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.
«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», – сказал замглавы МИД.
Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2».
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Познер предложил провести телемост между Россией и США
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Телеведущий Владимир Познер в годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать открытый диалог между Россией и США в формате телемоста.
Ровно 35 лет назад, 19 февраля, в эфир вышел телемост Ленинград – Сиэтл, на котором впервые обсуждались политические вопросы. Телеведущими выступили Владимир Познер и Фил Донахью. Обсуждались самые острые темы: сбитый южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР и многие другие. В Союзе телемост увидели около 180 млн человек, в США он был сокращен до 40 мин, посмотрели его около 8 млн человек.
По словам Познера, телемост 1986 года произвел фурор, хотя де-факто не был первым, передает ТАСС.
«Первый телемост состоялся в 1982 году, потом был второй и третий. Наш был пятым, но все остальные эфиры давно забыты, потому что это были телемосты, по которым мы заранее договаривались не ругаться, а искать общие точки соприкосновения: борьба с ядерным оружием, воспоминания о Второй мировой войне. Но поскольку эти телемосты совершенно не отражали состояние отношений между СССР и США, то их быстро забыли, вообще не заметили», – поделился телеведущий.
Он напомнил, что отношения стран были очень тяжелыми. «Это было время, когда Рональд Рейган называл нашу страну «империей зла», когда прекратились все обмены – и культурные, и образовательные, научные. Но были люди с нашей и с американской стороны, которых это очень сильно волновало. Эти люди старались найти выход из положения, их стали называть народными дипломатами», – продолжил он.
«Тогда все решалось на уровне государства. Гостелерадио отнеслось к идее позитивно. В Америке государственного телевидения нет, но были люди, которые вышли с предложением на Фила Донахью. Он был одним из самых-самых известных и заметных американских телевизионных ведущих. Идея ему понравилась. Так все началось: с разговора Донахью со мной по телефону, постепенной организации телемоста в США и СССР», – рассказал журналист.
Познер считает, что для советского телевидения телемост стал абсолютно «неслыханным делом», потому что в этой программе американцы впервые открыто и очень резко критиковали СССР. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было. Для нас это был первый яркий вестник гласности. Впервые люди увидели, что необязательно говорить только то, что хочет услышать ЦK КПСС», – заметил Познер.
Журналист считает, что и сегодня также есть необходимость в организации подобных прямых диалогов на телевидении. «Безусловно (телемост нужен), причем даже дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, чтобы делиться с другими, может быть даже ругаться с другими, выходить на какие-то общие вещи. Конечно, это очень нужно», – заметил он, отвечая на вопрос о необходимости подобного диалога.
Познер рассказал, что с российской стороны возможность организации телемоста реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет. Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли», – сказал телеведущий.