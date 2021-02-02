Эксперт: Дело в отношении российского дипломата – это булавочный укол Молдавии

Возбуждение Молдавией уголовного дела в отношении российского дипломата – это желание Кишинева показать Западу свою борьбу с российским влиянием, завил газете ВЗГЛЯД приднестровский политолог Андрей Сафонов. Так он отреагировал на инцидент с российским дипломатом, у которого при вылете из молдавской столицы обнаружили незадекларированными 50 тыс. долларов США.

«Я не исключаю того факта, что это связано со сменой власти в Молдавии. В подтверждение можно привести серию косвенно подтверждающих примеров – целую серию деклараций официальных лиц в Кишиневе о том, что будущее республики Молдавия – только в составе западного сообщества», – уверен президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

Эксперт добавляет, что ситуация с российским дипломатом «укладывается в общую линию, направленную на укрепление связей Молдавии с США, Евросоюзом и Румынией и сохранение отношений с Россией на достаточно сдержанном, а подчас и холодном уровне». «Во всяком случае, при прежних властях, включая даже умеренно прозападных, такую ситуацию представить себе было трудно», – пояснил собеседник.

Сафонов добавил, что Кишинев заинтересован в двух важных для него аспектах. «Это нейтрализовать Россию в деле подчинения Кишиневу Приднестровья. И второй момент – показать Западу, что Молдавия борется с российским влиянием в разных его проявлениях. И в рамках такой линии любой булавочный укол – это как лыко в строку», – подытожил Сафонов.

О скандальном инциденте стало известно во вторник. По информации пограничной полиции Молдавии, при прохождении российским дипломатом контроля перед вылетом из Кишинева сработали датчики специального детектора. После проверки личных вещей россиянина, полицейские обнаружили в багаже дипломата незадекларированную валюту на сумму 50 тыс. долларов США. Без декларации из Молдавии можно вывезти не более 10 тыс. евро. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

За последнее время это не первый громкий скандал с участием дипломатов. В конце прошлого года был арестован экс-посол республики в России Андрей Негуца. Служба информации и безопасности Молдавии вместе с таможенной службой предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России.

На президентских выборах осенью прошлого года победила кандидат от оппозиции Майя Санду. Как отмечали эксперты, теперь страна станет постоянной союзницей Украины, Румынии и Запада с четко выраженной антироссийской позицией.