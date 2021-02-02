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Песков: Путин не следит за процессом над Навальным
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Президент Владимир Путин не следит за судебным процессом блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где рассмотривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Навальный в суде представился как индивидуальный предприниматель, а на вопрос, где он фактически проживает, ответил «В СИЗО-1».
Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
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В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT.
Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК.
В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».
«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.
«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального
На заседание Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», приехало большое количество дипломатов из иностранных государств.
Видео публикует Telegram-канал «Кремлевская прачка».
К суду прибыли машины зарубежных дипломатических ведомств, на заседании присутствуют около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Автозак с Навальным также уже прибыл к зданию суда, передает ТАСС.
Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности усилены у Мосгорсуда. Начало заседания назначено на 11.00 мск. Рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Во вторник в Мосгорсуде пройдет выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Лавров призвал Швецию ответить на запросы по Навальному
Швеция все еще не ответила на запросы России по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
«Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы «Новичок». Это совсем не вписывается в правило о транспарентности, в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги, но сами не хотят быть транспарантными в тех выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, Россия намерена обсудить все эти вопросы честно и открыто, поскольку заинтересована в добрых отношениях с соседней страной.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
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Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.
По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».
Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит отменить условный срок блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и исполнить приговор суда в виде трех с половиной лет колонии общего режима, об этом было сказано в ходе выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.
«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», – передает заявление представителя ФСИН ТАСС.
«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным», – добавил представитель ведомства.
Прокурор подчеркнула, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.
«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клиники Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», – сказала представитель надзорного ведомства.
Суд также приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.
«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».
Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.
Зюганов назвал режиссеров и спонсоров незаконных акций протеста в России
Преступлением против страны и народа назвал вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нам этот подарок, который готовят цээрушники и наши доброжелатели в кавычках с Запада, совершенно не нужен. Готовили, репетировали, тренировали. Я вчера посмотрел, кто режиссировал, те же, кто сидит в берлинском обкоме. Кто финансировал? Те же, кто перегонял на их счета сумасшедшие деньги. Кто главные заговорщики? Те, кто призывал бросить детей под колеса только для того, чтобы разжечь здесь большой пожар. Все это против страны и народа, это преступление», – цитирует «Вести» Зюганова.
Ранее глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич сообщил, что TikTok частично или полностью заблокировал несколько аккаунтов, авторы которых призывали к незаконным акциям, а также вели агитацию несовершеннолетних к участию в таких акциях. Малькевич отмечал, что фейки в TikTok стали более жесткими и агрессивными.
Несанкционированные акции состоялись 31 января в Москве и других крупных городах России. Аналогичные акции прошли 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран.
«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно», или потому что сам пациент не разрешает – значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, в этой связи Россия ожидает от Швеции транспарентности и честности в вопросе предоставления данных по Навальному.
Ранее Лавров заявил, что Швеция все еще не ответила на запросы России по блогеру Алексею Навальному, что не вписывается в принципы транспарентности.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы.
«Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» – передает слова главы государства ТАСС.
В ходе совещания по ситуации в банковской сфере Путин также заявил, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков. Он напомнил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски.
«И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», – сказал президент.
Ранее Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году.
Юрист счел вероятной замену условного наказания Навальному на реальный срок
«Около 15 тыс. человек по всей стране подверглись такой же мере наказания в прошлом году в России – им заменили условный срок на реальное заключение. А у нас перед законом все равны», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Воронцов, комментируя назначенное на вторник судебное заседание по обращению ФСИН о замене наказания блогеру Алексею Навальному.
«У нас для любого человека, независимо от его имени и фамилии, действуют два принципа – равенство всех перед законом и неотвратимость исполнения наказания. Суд при вынесении решения будет исходить из этой позиции», – считает председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского госуниверситета Александр Воронцов.
На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перечислено, сколько раз за прошлый год Алексей Навальный нарушал исполнение условного приговора, напомнил Воронцов, добавив, что за год около 15 тыс. человек по всей стране также по приговору суда были отправлены за решетку после того, как суд решил заменить им условный срок на реальный. «Такие приговоры выносятся из-за того, что осужденные тем или иным образом нарушали закон – не являлись вовремя на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию или пытались выехать за границу, хотя это запрещено», – пояснил юрист.
«Суд учтет обращение ФСИН по поводу систематического нарушения Навальным условного срока исполнения наказания и вынесет соответствующее решение», – уверен Воронцов.
В понедельник Генпрокуратура поддержала ранее прозвучавшее требование столичного управления ФСИН о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал свои обязанности – не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite уклонялся от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Путин оценил пользу льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций – и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», – сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что за 2020 год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. Этот показатель на 400 тыс. больше, чем годом ранее, добавил Путин.
Напомним, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.
В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.
Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения.
«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», – сказал глава государства во время церемонии.
Также Путин возложил цветы на могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ранее в этот день цветы к могиле первого президента России возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин центра», друзья и соратники политика, в частности руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.
1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
Памятные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
Эксперт: Игнорирование нарушений Навального станет плохим примером для других «условников»
Если условный срок Алексея Навального после всех его нарушений не превратится в реальный, это станет плохим примером для других «условников», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя обращение Генпрокуратуры по делу блогера.
«Генпрокуратура на основании тех данных, которые она получила из ФСИН по поводу грубого нарушения Алексеем Навальным правил отбывания условного срока, вполне вправе требовать в суде превращения этого срока в реальное лишение свободы», – уверен политолог Марат Баширов.
«Вообще Навальному оставалось совсем немного, он мог бы, даже с учетом своего «заболевания», удержаться от нарушений и дотянуть до конца условного срока. Очевидно, он допускал нарушение режима намеренно, рассчитывая видимо на какую-то свою «неприкасаемость» и внешнюю политическую защиту. Однако Генпрокуратура руководствуется сугубо положениями закона: никакой политики здесь нет. И сам Навальный прекрасно знает, что многократная намеренная неявка в учреждение ФСИН для регистрации влечет за собой переквалификацию срока с условного на реальный», – подчеркнул политолог.
Эксперт не верит в то, что какое-то внеюридическое обстоятельство может защитить блогера от попадания за решетку. «Телефонное право» у нас кончилось давно, какое-то давление на суд оказать в данном случае сложно: «кейс» с делом Навального слишком прозрачен. И медвежью услугу Алексею здесь оказали лидеры западных стран, которые стали хором требовать его освобождения, не разобравшись, что речь идет о чисто уголовном деле. Всякие теоретически возможные смягчающие обстоятельства, вроде пресловутой болезни, уже точно не сработают. Суду предстоит защищать свою честь, то есть идти исключительно строго по канве закона – и с доказательной, и с процедурной стороны, чтобы показать, что процесс Навального – уголовный, а никакой не политический», – заключил Баширов.
Он считает, что Навальный может сократить свое пребывание за решеткой, если будет «примерно там вести себя, зарабатывать УДО».
Напомним, в понедельник Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно игнорировал свою обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.
Ранее политолог Дмитрий Гусев предсказал газете ВЗГЛЯД изменение юридического статуса Навального.
В понедельник стало известно, что заседание, посвященное ходатайству ФСИН об отмене условного наказания Навальному, запланированное на 2 февраля в Симоновском суде, проведут в выездном формате в здании Мосгорсуда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. «С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – рассказал собеседник агентства.