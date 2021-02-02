Песков: Путин не следит за процессом над Навальным

Если условный срок Алексея Навального после всех его нарушений не превратится в реальный, это станет плохим примером для других «условников», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя обращение Генпрокуратуры по делу блогера.

«Генпрокуратура на основании тех данных, которые она получила из ФСИН по поводу грубого нарушения Алексеем Навальным правил отбывания условного срока, вполне вправе требовать в суде превращения этого срока в реальное лишение свободы», – уверен политолог Марат Баширов.

«Вообще Навальному оставалось совсем немного, он мог бы, даже с учетом своего «заболевания», удержаться от нарушений и дотянуть до конца условного срока. Очевидно, он допускал нарушение режима намеренно, рассчитывая видимо на какую-то свою «неприкасаемость» и внешнюю политическую защиту. Однако Генпрокуратура руководствуется сугубо положениями закона: никакой политики здесь нет. И сам Навальный прекрасно знает, что многократная намеренная неявка в учреждение ФСИН для регистрации влечет за собой переквалификацию срока с условного на реальный», – подчеркнул политолог.

Эксперт не верит в то, что какое-то внеюридическое обстоятельство может защитить блогера от попадания за решетку. «Телефонное право» у нас кончилось давно, какое-то давление на суд оказать в данном случае сложно: «кейс» с делом Навального слишком прозрачен. И медвежью услугу Алексею здесь оказали лидеры западных стран, которые стали хором требовать его освобождения, не разобравшись, что речь идет о чисто уголовном деле. Всякие теоретически возможные смягчающие обстоятельства, вроде пресловутой болезни, уже точно не сработают. Суду предстоит защищать свою честь, то есть идти исключительно строго по канве закона – и с доказательной, и с процедурной стороны, чтобы показать, что процесс Навального – уголовный, а никакой не политический», – заключил Баширов.



Он считает, что Навальный может сократить свое пребывание за решеткой, если будет «примерно там вести себя, зарабатывать УДО».

Напомним, в понедельник Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Отмечается, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно игнорировал свою обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из медцентра Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.

Ранее политолог Дмитрий Гусев предсказал газете ВЗГЛЯД изменение юридического статуса Навального.

В понедельник стало известно, что заседание, посвященное ходатайству ФСИН об отмене условного наказания Навальному, запланированное на 2 февраля в Симоновском суде, проведут в выездном формате в здании Мосгорсуда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. «С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции, принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – рассказал собеседник агентства.