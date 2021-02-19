Политолог раскритиковал актеров Деревянко и Бортич Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального 19 февраля 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. «Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС 16 февраля 2021, 18:58

Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России. «Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного срока на реальный. Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток – 2» 16 февраля 2021, 18:15

Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Текст: Ирина Яровая

«В будущем «Северный поток – 2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду. «Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы, – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива. «В будущем, когда Европе не понадобится столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток – 2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока – 2» (СП-2, или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт. На сей раз либералы и политические экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина, и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «Зеленые» Роберт Хабек. Линию, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленые» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар. Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «Зеленые» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего». Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой грязной сделки – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку СП-2. Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream. Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Адвокат: Возможное решение ЕСПЧ об освобождении Навального осложнит отношения с Россией 17 февраля 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Для принятия Европейским судом по правам человека решения о применении обеспечительных мер по делу Алексея Навального нет оснований, подобные меры станут большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. «Как человек, много и давно работающий с Европейским судом, скажу следующее. Если ЕСПЧ, который сейчас подвергается огромному политическому давлению, примет решение об освобождении Навального в рамках обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, это станет большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, так как для применения правила 39 нет никаких оснований», – написал Аграновский в Telegram. Он уточнил, что обеспечительные меры применятся очень редко и при прямой угрозе жизни и здоровью. «Решение об освобождении Навального (если суд заставят его принять) будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском суде», – добавил адвокат. «Фактически, все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил. Понятно, что Навальному и его сторонникам, а также политикам, которые сейчас пытаются сломать волю судей ЕСПЧ, на это глубоко наплевать. Очень надеюсь, что такое решение не будет принято», – заключил Аграновский. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального политическое, оно неисполнимо 17 февраля 2021, 18:28

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного блогера Алексея Навального заведомо неисполнимо, для этого нет правовых оснований, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – цитирует Чуйченко РИА «Новости». Глава ведомства отметил, что требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимо», так как в российском законодательстве «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи». Европейские судьи приняли явно политическое решение, осознавая все эти факторы, отметил министр. Оно может осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы. «Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы не чем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона», – заключил Чуйченко. Ранее в среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Белковский обвинил Навального в неуважении к человечеству 16 февраля 2021, 21:46

Фото: DW на русском/Youtube

Текст: Ксения Панькова

Политолог Станислав Белковский отметил, что за высказывания, которые себе позволил Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете на ветерана, в США «можно получить 88 лет тюрьмы». По его словам, когда Навальный выступал в суде по поводу ветерана, «почему-то прогрессивная общественность сделала ошибочный вывод, что Алексей Анатольевич выглядел там очень достойно». «Мне кажется, когда человек употребляет слово «баба», а он употребил это слово публично по отношению к прокурору Екатерине Фроловой – публично называть даму «бабой», с точки зрения новой этики и всего современного права, совершенно недопустимо», – приводит в своем Telegram «Эхо Москвы» слова Белковского. «Дальше Навальный сказал прокурору: «Не надо облизывать пальцы». Я не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и задать вопрос, какая это статья Уголовного кодекса в США? 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания. Это как неуважение к человечеству – нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы»?», – добавил он. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Зюганов пригрозил Рашкину изгнанием из КПРФ из-за поддержки Навального 19 февраля 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по Алексею Навальному во избежание лишения партбилета. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – твердо сказал Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Захарова: Германия умышленно навела Навального на документы Штази для съемок фильма о «дворце» 18 февраля 2021, 18:23 Текст: Елизавета Булкина

Германия умышленно совершила недружественный акт по отношению к России, оказав помощь блогеру Алексею Навальному в расследовании о «дворце» в Геленджике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она пояснила, что немецкий закон о документации Штази от 1991 года гласит, что работать с архивом Штази может любой желающий, но только при получении соответствующего разрешения германских компетентных органов. При этом, отметила Захарова, звучат неправдоподобные заявления о том, что власти Германии якобы ничего не знали о деятельности Навального и не интересовались ею, передает РИА «Новости». «С другой стороны, подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными. В пользу этой версии говорит и то, что на протяжении всего периода после объединения Германии пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травли неугодных», – сказала официальный представитель МИД России. Немалая часть архивов Штази после 1990 года оказалась в США и лишь спустя длительное время вернулась в Германию. «Таким образом, есть основания полагать, что в этой ситуации Берлин умышленно совершил откровенно недружественный акт по отношению к нашей стране. Речь идет об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с Навальным с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны», – заявила дипломат. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. ЕСПЧ просит Россию освободить Навального 17 февраля 2021, 18:11 Текст: Ксения Панькова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. «Шестнадцатого февраля 2021 года суд решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить заявителя. Мера вступает в силу немедленно», – сообщается в пресс-релизе суда, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Захарова: требование ЕСПЧ освободить Навального – «залп по международному праву» 17 февраля 2021, 21:36 Текст: Ксения Панькова

Европейский суд по правам (ЕСПЧ) человека разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал, требуя освободить Алексея Навального. Это «залп по международному праву», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это такой залп по международному праву, последствия от которого, мне кажется, ЕСПЧ просто не соизмеряет. Они разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали. На основе и фундаменте которой построены современные международные отношения», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Она также считает, что требование ЕСПЧ является элементом кампании давления на Россию. «В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны... Это все звенья одной цепи», – добавила дипломат. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Ранее сообщалось, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека может потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Эксперт объяснил несостоятельность требований ЕСПЧ освободить Навального 17 февраля 2021, 16:10 Текст: Олег Исайченко

«Замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российские суды», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд предписал России освободить блогера. «Дело Алексея Навального никоим образом не попадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что в 2014 году Навальный был осужден «фактически как мошенник-рецидивист» по экономической статье, а в 2021 году суд изменил способ отбывания наказания с условного срока на реальный. «Вина Навального ранее была доказана судом. Он совершил мошенничество в отношении крупнейших европейских предпринимателей из компании «Ив Роше», – напомнил Мартынов. В среду источник, близкий к секретариату Совета Европы сообщил о том, что ЕСПЧ принял решение, предписывающее России освободить Навального. Официально Страсбургский суд пока не опубликовал это решение. По мнению Мартынова, в Совете Европы и ЕСПЧ торопятся принять решение с требованием освободить Навального до 20 февраля. Тогда, во-первых, выноситься решение по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко, а во-вторых, рассматриваться апелляционная жалоба адвокатов Навального на замену блогеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Мартынов убежден, что апелляция будет отклонена, потому что, согласно общемировой практике, нарушение отбытия условного наказания (а именно так, по оценке суда, поступил Навальный) влечет замену такого срока реальным тюремным заключением. «Что касается ЕСПЧ, то он имитирует некий юридический процесс, которого в общем-то нет», – считает собеседник. Заявления Страсбургского суда – сугубо политическое, подчеркнул Мартынов. «ЕСПЧ пытается надавить на отечественное правосудие. Изначальный замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российскую судебную систему», – говорит эксперт. Политолог напомнил о принятых прошлым летом конституционных поправках, которые устранили двусмысленность в вопросах верховенства национального права над международным, если последнее противоречит Основному закону. «Кроме сотрясания воздуха и определенного медийного давления на российское государство решение ЕСПЧ ничего не повлечет за собой», – добавил Мартынов. «Кураторы Навального явно не добились желаемого эффекта, скорее наоборот. Их «артист» не проявил себя, как им хотелось бы. Навальный использовал судебный процесс по оскорблению ветерана как политическую трибуну. Его научили этому за те несколько месяцев, что он находился в Германии. Навальный проявил себя ровно тем, кем является на самом деле – малосимпатичным человеком», – считает эксперт. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело об оскорблении ветерана войны Игната Артеменко было возбуждено против Навального минувшим летом. Ему вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Стало известно о планах ЕСПЧ потребовать от России освобождения Навального 17 февраля 2021, 14:33 Текст: Алина Назарова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, предписывающее России освободить осужденного блогера Алексея Навального, сообщил источник, близкий к секретариату Совета Европы. По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение, передает ТАСС. «В самом суде сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями», – отметил в этой связи источник. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Эксперт: Требование ЕСПЧ освободить Навального вынесено под давлением Запада 17 февраля 2021, 18:22 Текст: Ксения Панькова

Западные политики «унизили» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заставив его призвать Россию освободить блогера Алексея Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. «Очень плохо, что все-таки удалось политикам вот так унизить Европейский суд, заставить его решать сиюминутные текущие проблемы», – сказал Аграновский РАПСИ. По его мнению, такое решение обострит отношения между Россией, ЕСПЧ и ЕС и повредит тысячам российских граждан, которые ждут решения Европейского суда. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – считает эксперт. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что далеко не все страны готовы были поддержать решение в отношении Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Ранее сообщалось, что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека может потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Политолог: Юлия Навальная займется политикой, когда ей прикажут 18 февраля 2021, 16:40

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

Любые публичные заявления супруги Навального можно рассматривать лишь в контексте тактики западных кураторов этой семьи, прокомментировала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова слова Юлии Навальной в интервью Harper’s Bazaar о том, то она не планирует заниматься политикой. Отметив, что это интервью Навальной журналу Harper's Bazaar записывалось скорее всего еще до возвращения их семьи в Россию из Германии, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова предположила, что оно никак не противоречит всему, что говорила Юлия до этого. «Никто не помешает ей сказать в любой момент, что она передумала и теперь будет активно заниматься политикой. Возможно, ее кураторы считают, что пока не не пришло время делать политические заявления. Поэтому пока мы видим те же самые ритуальные высказывания о том, что она просто жена политика», – сказала Федорова. По мнению собеседницы на основании одного этого интервью преждевременно делать выводы о том, пойдет ли Юлия Навальная активно в политику. «Мне кажется, сценарий сделать из нее вторую Тихановскую остается для западных кураторов по-прежнему убедительным и привлекательным и пока нет оснований думать, что от него отказались» – считает Федорова. Она уверена, что семья Навальных находится в такой плотной разработке западных спецслужб, что, когда поступит соответствующая команда, Юлия начнет говорить совершенно другие вещи. «Пока это просто заполнение возникшей паузы, в которой кураторы будут решать, как дальше им развивать проект «Навальный», – говорит собеседница. При этом слова Юлии о том, что ее роль жены политика, это «в какой-то мере тоже политика», Федорова оценивает как несерьезные. «Ты либо занимаешься политикой, либо не занимаешься. Если, конечно не считать, что ведение Instagram - это тоже политика, чем Юлия активно занималась по возвращению в Россию. В общем, интервью Навальной Harper's Bazaar – это пока не более чем «заполнение эфира», с тем чтобы поддерживать общественный интерес к этой персоне и «активировать» ее, когда это понадобится кураторам», – заключила вице-президент Фонда открытой новой демократии. Напомним, отвечая на вопрос каковы шансы, что она может стать общественной фигурой. Юлия Навальная в интервью журналу Harper's Bazaar ответила: «На сегодняшний момент – нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика». Ранее политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт. Напомним, в то время пока в Москве продолжались судебные слушания по делу Алексея Навального, его жена Юлия, покинув Россию, прибыла в крупнейший аэропорт Германии Франкфурт-на-Майне. Ее визит носит частный характер, сообщили немецкие СМИ. Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа. Мосгорсуд назвал дату и место проведения слушаний по делам против Навального 17 февраля 2021, 17:18 Текст: Елизавета Булкина

Сразу два выездных заседания по делам, фигурантом которых является Алексей Навальный, пройдут в Бабушкинском суде Москвы в субботу, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в среду. «Двадцатого февраля в здании Бабушкинского суда состоятся два процесса – в 10.00 мск выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене условного наказания, в 14.00 мск – продолжится слушание уголовного дела о клевете», – передает сообщение представителя Мосгорсуда РИА «Новости».



Отмечается, что оба заседания фактически будут выездными, поскольку дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны слушается судьей одного из судебных участков Бабушкинского района Москвы, а жалобу на замену Навальному условного срока на реальный будет рассматривать судья Мосгорсуда.



«Выездное заседание Мосгорсуда организовано для оптимизации работы участников процесса, представителей СМИ», – утончили в пресс-службе. Ранее гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному.