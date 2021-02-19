Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты

Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.

Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости».

«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн.

Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты.

«Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев.

По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять.

Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.

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