|
19 февраля, пятница | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
Разделы
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
Подробности...
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию.
Подробности...
Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию.
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...
Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Россия и Белоруссия договорились о перевалке нефтепродуктов через морские порты
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.
Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости».
«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн.
Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты.
«Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев.
По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять.
Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.
В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии
Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
«Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ.
Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.
Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию
Покупать электроэнергию с БелАЭС Таллин не будет, но и ограничить ее поставки на рынок стран Балтии не может, заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
В разговоре с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом Аас сказал, что «физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети северо-западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года». Он подчеркнул, что «против законов физики не пойдешь». Эстонский министр призвал завершить синхронизацию электросетей стран Балтии с Европой до 2025 года, это требует ускоренной «прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», передает ТАСС со ссылкой на BNS.
Напомним, Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.
Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.
Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.
Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.
Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.
Минск ответил на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС
В работе над своей первой ядерной энергетической программой Минск придерживается стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) в ответ на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС.
«Беларусь в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности МАГАТЭ и фундаментальным принципам безопасности. Беларусь широко использует инструментарий международных оценочных миссий и партнерских проверок, добровольно пригласила и приняла ряд миссий МАГАТЭ», – цитирует департамент ТАСС.
Отмечается, что в плановом порядке реализуются рекомендации, полученные в ходе многочисленных экспертных миссий. Новая миссия по вопросам физической защиты (IPPAS) уже запрошена Минском, она запланирована на середину текущего года, а в четвертом квартале 2021 года будет организована пост-миссия IRRS.
Также в департаменте рассказали, что эксперты МАГАТЭ заметили, что «в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности и в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
Госатомнадзор напомнил, что еще за несколько лет до ввода в эксплуатацию первого энергоблока организовал «всеобъемлющую экспертизу документов, обосновывающих безопасную эксплуатацию энергоблока». Тогда были проведены стресс- тесты по оценке устойчивости АЭС к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию.
Госатомнадзор отметил, что с августа 2020 года по настоящее время первый блок БелАЭС проходит этапы ввода в эксплуатацию, все это время проходит тестирование оборудования и испытания в различных режимах работы ядерной установки, «ситуации, классифицируемые как чрезвычайные или нештатные, отсутствовали».
Как сообщил госатомнадзор, экспертиза безопасности, позволяющая принять решение о возможности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, проводится строго в рамках лицензионного процесса.
Ранее в Минске заявили, что резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Шведский евродепутат захотела запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении»
Депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».
Она заявила, что сотрудничество EBU с Белорусским государственным телевидением «недопустимо», так как против главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта введены санкции за «нарушение прав человека». Карлсбру заявила, что «государственная медиакомпания преследует своих сотрудников». По ее словам, раз Эйсмонт находится под санкциями, то и «другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество».
Карлсбру ссылается на Фонд солидарности Белоруссии, заявивший, что из БТРК были вынуждены уволиться или были уволены более 100 человек. Некоторые из них, в том числе бывший член белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Денис Соколов, находятся в тюрьме, передает ТАСС.
Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия в ответ на третий список европейских санкций расширяет список лиц из стран-членов Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США ввели санкции против 43 граждан Белоруссии
Власти США приняли решение ввести визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в «подрыве демократии» в республике, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации [американского] президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», – приводит ТАСС документ.
Уточняется, что в черный список включены в том числе «официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал компетентных органов, задерживавший мирных демонстрантов». Кроме того, ограничения накладываются на «судей и прокуроров», принимавших участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, «грозивший студентам за участие» в манифестациях.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов, указав, что «умные люди» давно перешли на кнопочные аппараты, так как, по его словам, современные гаджеты якобы используются спецслужбами США для слежки.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time
Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров, которым предстоит «формировать будущее».
Список TIME100 Next является продолжением известного рейтинга TIME100. Как заявил редактор «старшего» рейтинга Дэн Маскаи, включенные в список люди «стоят на пороге исторических свершений», а «многие из них фактически уже сделали это». В списке шесть категорий, Тихановскую включили в раздел собственно «лидеров». При этом колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В данную категорию также вошли глава правительства Финляндии Санна Марин, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели, передает РИА «Новости».
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико
Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую.
Соответствующее решение принято в среду судебной коллегией по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает ТАСС.
«Оснований для изменения меры пресечения не имеется», – заявил председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.
В свою очередь генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров «Белгазпромбанка», включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно, передает РИА «Новости».
«Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно (...) собран огромный массив доказательств убедительных», – сказал он после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка».
Генпрокурор подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что «это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше».
Напомним, 18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка».
В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал.
После стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение.
Лукашенко призвал Москву и Минск «не париться по поводу санкций»
Минску и Москве не стоит «париться» по поводу санкций со стороны Запада, поскольку и Россия, и Белоруссия способны полностью обеспечить себя сами, задействовав в полной мере имеющийся потенциал для сотрудничества, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Россию, как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал», – сказал Лукашенко на встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
По словам главы республики, если бы две страны «это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась», передает «БелТА».
«Я уже не говорю про Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос – договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – подчеркнул Лукашенко. Президент отметил, что Россия и Белоруссия могут успешно работать вместе фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее. «Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два», – сказал он.
В качестве примера Лукашенко привел Японию и Китай, где составляют тысячи планов и различных балансов. Президент рассказал о своем давнем разговоре с одним японцем, который озвучил разницу между Японией и постсоветскими странами. «Он говорит: у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас наоборот – 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. Это японец сказал. Вот дисциплина – они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать», – заявил Лукашенко.
Кроме того, президент отметил, что Белоруссия на фоне пандемии коронавируса не закрылась, а продолжила производство и не остановила экономику. «Не потому, что мы великие. А потому, что многие экономики мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, на которых, сконцентрировавшись, мы можем получить и хороший эффект», – сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.
Уходящий с поста секретаря Союзного государства Рапота рассказал о кандидатах на должность
Москва и Минск рассматривают несколько претендентов на пост нового государственного секретаря Союзного государства, сообщил действующий госсекретарь Григорий Рапота, который вскоре покинет эту должность.
«Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент», – передает его слова ТАСС. По словам Рапоты, его уход с поста не стал неожиданностью. «У меня истекает срок [полномочий]. Мне после восьми лет работы еще на год было продлено [нахождение на посту госсекретаря] 25 февраля», – пояснил он.
После ухода с должности Рапота намерен продолжить заниматься различными проектами в сфере развития отношений России и Белоруссии.
Госсекретарь напомнил, что официально еще не объявлено о завершении его работы на этом посту. Он добавил, что где бы ни находился, ни работал, его «сердце остается здесь – в сфере российско-белорусских отношений», передает «Sputnik Беларусь».
«У меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых из тех задумок, о которых я поведал», – сказал Рапота.
Между тем в ходе встречи в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Рапоте орден Почета, передает РИА «Новости». Отмечается, что «этой награды госсекретарь Союзного государства удостоен за значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».
Рапота был назначен на пост государственного секретаря Союзного государства в ноябре 2011 года.
Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о «кукловодах» минских протестов из Москвы, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах» минских протестов.
Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать. «Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков уточнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 22 февраля. «Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду – только что завершилось Всебелорусское собрание», – сказал Песков.
Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.
Ранее в четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко заявил о договоренности встретиться с Путиным в конце февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.
«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», – сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.
Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. «Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», – подчеркнул он, передает БелТА.
Кроме того, Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит «париться» по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества.
«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал», – сказал Лукашенко.
Он считает, что если бы две страны «это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась». «Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко
Проводить пресс-конференцию по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 22 февраля, пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались о пресс-конференции или заявлениях по итогам встречи глав государств. «Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. (…) На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется», – передает ответ Пескова ТАСС.
Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля.
СК Белоруссии отказался возбуждать дело по факту смерти протестующего Тарайковского
Следственный комитет Белоруссии не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти первого погибшего в ходе августовских протестов в республике Александра Тарайковского, сообщил глава ведомства Иван Носкевич.
«Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по ст. 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского», – передает слова Носкевича «БелТа».
По версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы участников протеста и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.
«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», – сказал глава СК республики.
«В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», – пояснил Носкевич.
Напомним, участник протеста в Минске Александр Тарайковский погиб, по версии белорусских властей, когда собирался бросить взрывное устройство в силовиков. Сообщалось, что у погибшего была судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. Было опубликовано видео с моментом, предположительно, гибели Тарайковского.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа прошлого года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
|
|