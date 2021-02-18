В МИД назвали недопустимым затягивание депортации бывшего эсэсовца из Канады

Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс»

Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».

«Когда стыковка идет в автоматике, то там на большом экране отслеживается ряд параметров. Основными при сближении являются точное направление по оси и скорость движения. Если какой-нибудь из этих параметров отклоняется от нормы, то есть несколько решений, одно из которых как раз было использовано: автоматика отключилась, космонавт начал управлять кораблем изнутри станции, дистанционно (вручную)», – рассказывает Моисеев.

Данная ситуация, по словам эксперта, является внештатной (аварийной), но она предусмотрена и имеет несколько решений. При этом он рассказывает, что причиной могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.

«Такие ситуации опасны своей непредсказуемостью. Можно было бы просто забыть про эту аварию, ведь все хорошо кончилось, но есть риск, что в следующий раз возникнет подобная ситуация на больших скоростях сближения, и команды не пройдут почему-то. То есть ситуация опасна тем, что если корабль летает больше сотни раз и на нем происходят аварии, значит, есть очень серьезная проблема», – предупреждает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что раньше система сближения «Курс» исправно работала на протяжении долгого времени – и никаких сбоев не было. Аварии начали происходить относительно недавно, в 2000-х годах. Решением данной проблемы мог бы стать откат к прошлым характеристикам «Прогресса», при которых система безупречно работала.

«Одной из причин ухудшения работы системы «Курс» могла стать смена отечественной техники на импортную. То есть раньше, когда «Прогресс» только начал летать, все многократно проверялось, документировалось и испытывалось, а в начале 2000-х в требования по испытаниям начали вносить всякие поблажки, хотя каждая установка требовала большого комплекса испытаний», – заключил Моисеев.

В свою очередь авиаэксперт, экс-конструктор «Гражданские самолеты Сухого» Вадим Лукашевич считает, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС стал головной обтекатель, который ударил по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс».

«При выведении корабля на орбиту сбрасываемый головной обтекатель снова долбанул по кораблю, повредив одну из антенн системы автоматической стыковки «Курс». (…) В итоге свернутая антенна, отвечающая за стабилизацию по крену, привела к уходу линии визирования, и режим автоматической стыковки был сорван», – написал Лукашевич на своей странице в Facebook.

Ранее в Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.