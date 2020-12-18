Подтверждено участие Оберлендера в массовых казнях на юге СССР

В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер, подозреваемый СК в причастности к расстрелу 27 тыс. человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году, участвовал также и в других казнях.

Материалы УФСБ содержат выписки из уголовного дела в отношении уроженцев различных областей СССР Адольфа Райле, Отто Нюренберга, Луки Бема, Севастьяна Рихмайера и Андрея Циммермана, которые служили переводчиками в зондеркоманде СС-10А и были расстреляны в 1961 году. Один из допрашиваемых рассказал, что в составе зондеркоманды в августе 1942 года прибыл в Краснодар.



«Примерно в ноябре 1942 года на автомашинах под руководством начальника команды оберштурмбаннфюрера Кристмана в числе 10-15 работников: Кристмана, Нойкойфера, Юргенса, Швайгерта Вилли, переводчиков Оберлендера, Литих, Кооп, Райле Адольфа (неточно) и других, фамилии которых не помню, выезжали в станицу Крымскую, где казнили через повешение трех советских партизан», – цитирует документы РИА «Новости».

В документах говорится также об убийстве зондеркомандой в том же году пациентов детской психиатрической больницы в «душегубках». «Детям не было сказано, что их ожидает смерть... Так как дети не могли самостоятельно двигаться, то их подносили к машине, где одна женщина из обслуживающего персонала укладывала их рядом друг с другом. Так как не хватало места, то детей старшего возраста бросали друг на друга. Дети плакали, так же плакал и обслуживающий персонал, который их выносил. Кто оказывал сопротивление, того силой заталкивали в машину», – рассказывал на допросе Лука Бем.



Напомним, в пятницу Следователи в Краснодарском крае возобновили расследование уголовного дела по факту геноцида в период оккупации в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено еще в 1970-е, чтобы установить причастных к событиям членов зондеркоманды СС-10 «а» и их пособников, избежавших ответственности.

Дело было решено возбудить в связи с тем, что выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды. Оберлендер – немец-фольксдойче, родившийся в Запорожской области в 1924 году. После оккупации Украины он пошел на службу в СД, а в 1942 году принимал непосредственное участие в массовом убийстве советских детей-инвалидов в городе Ейске. Фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. 96-летнего Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников.