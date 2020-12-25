Россия заявила о влиятельных заступниках эсэсовца Оберлендера в Канаде

Влиятельные заступники нациста Гельмута Оберлендера, причастного к расстрелу 27 тыс. человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году, пытаются затормозить лишение его канадского гражданства, заявило российское посольство в Оттаве.

В посольстве сообщили, что власти Канады «отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали». Сейчас дипломатам «не известно о каком-либо диалоге» с Оттавой по Оберлендеру. Хотя его вина в нацистских преступлениях неоспорима, процедура лишения его гражданства затягивается, а адвокат утверждает, что дело «еще далеко не закончено» и процесс депортации не ведется.

По словам российских дипломатов, «влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему «канадскую прописку» до ухода из жизни», передает РИА «Новости».