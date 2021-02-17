Минздрав одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID 17 февраля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group. «В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС. При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны. 39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% – придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

Шарий назвал Зеленского сволочью 17 февраля 2021, 10:24

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии. «СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook. Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства». «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Израиль обвинили в блокировке поставок «Спутника V» 16 февраля 2021, 20:05

Фото: Maryam Kamyab/WANA/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Палестинские власти осуждают действия Израиля, который накануне помешал поставкам первых 2 тыс. доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в сектор Газа, заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем. «Премьер-министр и правительство [Палестины] осуждают оккупационные власти за то, что те не позволили вчера грузовикам с партией вакцины въехать в сектор Газа, и считают такие действия нарушением международного гуманитарного права. Мы призываем Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски», – сказал Мельхем. Он также обратился к международному сообществу с призывом способствовать «незамедлительной доставке» препарата на территорию сектора, передает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство ВАФА. Накануне министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, первой партией вакцин, закупленной у Москвы, будут привиты «работники передовой» – врачи и военные медики. В феврале Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку 17 февраля 2021, 12:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине 17 февраля 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин. «Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства. Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин. По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины. Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии. Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины 17 февраля 2021, 02:32

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Львовский областной совет призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины. Депутаты призвали главу государства и парламент страны изменить закон «О государственных наградах Украины» в части «возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины». По мнению депутатов, действия Бандеры «символизируют целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство», передает РИА «Новости». Указ о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины издал в 2010 году Виктор Ющенко, который тогда возглавлял страну. При президентстве Виктора Януковича Бандеру лишили звания. Указ признали противоправным, так как соответствующее звание присваивается только гражданам Украины, Бандера же умер в 1959 году, когда такой страны еще не было. В декабре вернуть Бандере звание Героя Украины попросил Тернопольский областной совет. Отметим, что Зеленский уклоняется от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма» 16 февраля 2021, 22:15 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. «Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом». Понятно, что, если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», – передает слова Дюжаррика РИА «Новости». Представитель ООН отметил, что каждое правительство заботится прежде всего о своем населении, что логично, однако благодаря международному сотрудничеству государства могли бы «продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира». «Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», – заключил Дюжаррик. Ранее Гутерреш заявил, что на деньги десяти миллиардеров планеты можно обеспечить вакцинами весь мир. В январе ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев. Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС 17 февраля 2021, 02:46 Текст: Антон Антонов

Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество». Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как пояснил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Глава ЛНР объяснил отказ Украины от «Спутника V» 16 февраля 2021, 21:00 Текст: Абдулла Шакиров

Украина отказалась от вакцины против коронавируса «Спутник V» только для того, чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию, игнорируя тем самым угрозу COVID-19 для населения республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Наши оппоненты – политическое руководство Украины – преследуя цель показать свою антироссийскую настроенность, отказались приобретать вакцину «Спутник V». И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации», – цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Глава ЛНР подчеркнул, что Киев подверг опасности жизни украинцев в угоду своим «политическим амбициям». Запад же, отметил Пасечник, отказался предоставлять вакцину Украине, которая так стремится стать членом Евросоюза. «На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта», – заключил он. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны 17 февраля 2021, 00:30

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Говоря о том, когда «вакцина станет широко доступной для основной части населения», Фаучи отметил, что раньше ожидания были связаны с концом апреля. Однако Johnson & Johnson не смогла «предложить» нужного количества доз вакцины, поэтому «рамки массовой вакцинации сдвигаются» на «середину – конец мая или начало июня», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что сейчас в стране двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации, запас вакцины израсходован на 72%. Сейчас вакцинация доступна для определенных групп населения. Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ и расовых меньшинств. «Окна» на вакцинацию быстро закрываются, запись ведется через интернет, из-за чего и у пожилых возникают трудности, рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи. Напомним, новый глава государства Джо Байден заявил, что Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса. Поселок на Украине захотели переименовать в Нью-Йорк 17 февраля 2021, 14:19 Текст: Евгения Шестак

Депутаты Верховной рады Украины планируют переименовать поселок городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента. В пояснительной записке сказано, что переименование Новгородского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, передает ТАСС. Украинский институт национальной памяти в пояснительной записке указывает, что «переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии». В документе отмечается, что возвращение исторического названия «Нью-Йорк» поселку заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи закона «О географических названиях». Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Поселение основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II (годы правления 1762-1796). В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию. Черногория сообщила о скором получении от Сербии «Спутника V» 16 февраля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

Власти Сербии передадут Черногории 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил черногорский минздрав. Вакцина в качестве «дотации (дара) Сербии прибывает завтра в Подгорицу», сообщили в ведомстве. Черногория ведет переговоры с российской стороной о поставках «Спутника V». В Черногории еще не началась вакцинация из-за отсутствия средства для иммунизации, передает РИА «Новости». Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, включая Венгрию, Сербию, Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногорию. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Михаил Турецкий попал в черный список минкульта Украины 16 февраля 2021, 19:22 Текст: Елена Мирошниченко

Основатель и продюсер российской арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, а также два других участника коллектива попали в черный список министерства культуры и информационной политики Украины. В черный список попали участники группы Игорь Зверев и Евгений Тулинов, сообщает РИА «Новости». Всего в списке минкульта Украины 174 человека. Ранее в черный список попали пять участников группы «Хор Турецкого» – Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме «Крым». Также пресс-секретарь МИД Украины заявил, что ведомство намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк. Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется. Молдавия получила документы для регистрации «Спутник V» 16 февраля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило национальное агентство лекарств и медицинских изделий республики (AMDM). «Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», – передает сообщение агентства ТАСС. Как уточнили в AMDM, вакцина будет авторизована в Молдавии после подтверждения ее качества и эффективности. Кроме того, в процессе авторизации находятся вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые должны поступить в страну с помощью механизма закупок и распределения вакцин COVAX – посредством этой платформы Молдавия сможет получить объем вакцин, достаточный для вакцинации 20% населения. В январе Кишинев получил от России документы для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V». Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз «Спутника V». Он выражал надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины. ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире 17 февраля 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

За неделю смертность от коронавируса в мире снизилась на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что «число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться». С 8 по 15 февраля в мире число случаев коронавирусом снизилось на 16% – выявлено 2726974 заболевших. Сообщается о 81340 летальных исходах. По данным на 15 февраля, всего в мире было зафиксировано 108246992 случая COVID-19, 2386717 пациентов скончались. Наибольший спад заболеваемости наблюдается в Африке (20%), Западно-Тихоокеанском регионе (20%), Европе (18%), а также в Северной и Южной Америках (16%). Смертность там упала соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. В Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье уровень смертности от коронавируса упал на 9%, передает ТАСС. В феврале эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19.