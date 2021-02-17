Для статуи Аленки нашли «жениха» в Пермском крае

В Перми нашли подходящую на роль «жениха» для памятника нововоронежской Аленке статую, в качестве такого персонажа предложили металлического Федю, которого местный умелец создал несколько лет назад.

Фигуру Феди собрал местный сварщик по металлу из города Закамск Сергей Кирюхин. Он рассказал РИА «Новости», что сделал голову фигуры из старого чайника, туловище – из нержавеющего бака, другие части – из труб и столовых приборов.

Фигура подвижна, у нее сгибаются руки и ноги, она ростом с человека, у нее есть декоративные элементы.

«Мы зовем его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я - профессиональный сварщик, тогда увлекся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в нее чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода», – пояснил Кирюхин.

Создатель Феди отметил, что хотел сделать ему подругу, но после появления Аленки нужда в этом отпала. Сварщик пояснил, что в будущем может сделать собаку для статуи, чтобы Федору было веселей.

Фото Феди с металлической розой опубликовали его дети в соцсетях, персонаж понравился подписчикам, и разошелся по пермским пабликам. Местные жители предположили, что он может стать «принцем для Аленки».

В соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке. Его продали с аукциона за 2,6 млн рублей.