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Байден обещал не вмешиваться в возможное расследование против Трампа
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Президент США Джо Байден, комментируя возможное расследование против Дональда Трампа, заявил, что не собирается вмешиваться в работу минюста.
Байден напомнил, что уже указывал на «ущерб со стороны прошлой администрации» из-за «политизации министерства юстиции». Он заверил, что «никогда не будет указывать министерству юстиции, кого они должны судить, а кого – нет». «Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной», – приводит его слова ТАСС.
Президент США «не согласен с тем, что все говорят о разобщенности» американского общества. «К примеру, мой план по коронавирусу поддержали 69% американцев», – сказал он, отметив, что среди этих людей есть и голосовавшие за Трампа на выборах. «Страна не является расколотой», – заявил Байден, добавив, что «она совсем не так расколота, как кажется». Однако Байден подчеркнул, что все равно намерен предпринимать усилия, чтобы сплотить американцев.
На встрече с избирателями Байдена спросили, звонил ли он бывшим президентам, чтобы с ними советоваться. Байден ответил утвердительно. «Все они, за одним исключением, тоже снимали трубку и звонили мне», – сказал Байден под смех собравшихся. В настоящее время здравствуют пятеро бывших президентов США – Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп, передает РИА «Новости».
Байден считает, что следует не сокращать финансирование полиции, а наращивать его, чтобы обеспечить общество заслуживающими доверия и профессиональными стражами порядка. При этом он собрался предпринять и другие шаги с тем, чтобы предотвратить повторение инцидентов, подобных гибели Джорджа Флойда. В частности, предлагается зафиксировать права и обязанности полицейских, усовершенствовать работу пенитенциарной системы.
По мнению Байдена, «никто не должен сидеть в тюрьме за употребление наркотиков, он должен отправляться на реабилитацию», а в тюрьме люди «должны учиться работать механиками, поварами, приобретать профессию». Он заявил о необходимости бороться с системным расизмом в США и привлекать в полицию больше афроамериканцев и испаноязычных граждан.
Байден считает, что сторонники превосходства белой расы опасны для общества, а их движение представляет наибольшую террористическую угрозу внутри США, это «самые опасные люди в Америке». Он обещал «позаботиться о том, чтобы министерство юстиции уделяло большее внимание именно этим людям». Байден заявил: «Это проклятие нашего существования. Они были им всегда». По его словам, «они на самом деле сумасшедшие, они опасные люди».
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Байдена.
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В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу
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Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.
Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент
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«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.
«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».
В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.
«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее, символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда, обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».
Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».
У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».
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Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев, проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».
Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии, отметил Дудаков.
Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.
«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.
При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».
В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тех партийцев, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.
Добавим, что импичмент Трампу, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-го президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.
По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.
Вместе с тем аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».
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Стало известно о желании Трампа «восстановить власть» в США и «отомстить»
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп собирается возобновить участие в политической жизни США, сообщают информационные агентства.
Associated Press заявило, что Трамп «готовится к следующему жизненному этапу» и «ищет способы восстановить свою власть». Окружение Трампа и его союзники «ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ».
По информации AP, бывший президент и его консультанты рассматривают «возможность помочь» Республиканской партии США «взять под контроль» обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также «сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент», передает ТАСС.
Помощник Трампа Джейсон Миллер считает, что «в ближайшее дни» о Трампе, скорее всего, будут «слышать гораздо больше». Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов «восстанавливать Республиканскую партию».
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена.
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Пушков раскрыл цель импичмента Трампа
Импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии, считает сенатор Алексей Пушков.
По его словам, оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате США было ожидаемым. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram.
Он отметил, что экс-президент США остается на политической сцене. «Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется. И у Трампа может появиться шанс на реванш», – добавил сенатор.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Госдеп заверил в желании Байдена «положить конец вечным войнам»
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Новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По словам Прайса, новый американский лидер «привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам». В частности, администрация Байдена намерена «поддерживать продолжающийся мирный процесс» между Афганистаном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), передает ТАСС.
Прайс сказал, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Однако он отметил, что США намерены консультироваться с союзниками и партнерами. Новые американские власти сейчас изучают договоренности прежней администрации с талибами. Прайс заявил, что в Афганистане «уровни насилия неприемлемо высоки», но решил «не забегать вперед составляемых оценок».
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
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Байден объявил Трампа виновным в штурме Капитолия
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Глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Дональд Трамп якобы «морально несет ответственность» за штурм Капитолия вопреки оправдательному вердикту Сената США в отношении 45-го американского президента в рамках процедуры импичмента.
«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер [республиканцев в Сенате Митч] Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении [своих] обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за [то, что он] спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий», – приводит ТАСС текст заявления Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев 45-го американского президента.
«Эта печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан <...> защищать правду и побеждать ложь», – заявил Байден. «Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – сказал политик, прибегая к игре слов. Так, слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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В Госдуме объяснили попытку импичмента Трампу
Попытка объявить импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу является «межпартийной разборкой и незавершившейся вендеттой демократов», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«В целом вся эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента. Но это говорит и о том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США», – передает слова РИА «Новости».
По мнению парламентария, провал попытки импичмента был предсказуем.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия.
Байден призвал Конгресс ужесточить закон о ношении оружия
Президент США Джо Байден призвал Конгресс внести ряд поправок в закон о ношении оружия, которые включают в себя проверку прошлого покупателя, а также отмену иммунитета для производителей.
«Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие», – передает слова Байдена РИА Новости.
Призыв прозвучал в контексте третьей годовщины стрельбы в школе во Флориде, когда погибли 14 учеников и три учителя.
Еще во время предвыборной гонки Байден выступал против Стрелковой ассоциации: он представил план, который включает запрет на владение боевым огнестрельным оружием. Тогда Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что он «уничтожит вторую поправку» к конституции США, в результате чего «Америка станет неузнаваемой».
Бывший президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что контроль за продажей оружия необходимо ужесточить. Национальная стрелковая ассоциация выступала против его инициатив.
В Совфеде оценили позицию республиканцев США относительно импичмента Трампа
Импичмент бывшего президента США Дональда Трампа мог негативно сказаться на будущем Республиканской партии, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Это решение было ожидаемым, если бы импичмент состоялся, это было бы тяжелым ударом для Республиканской партии. Их кандидатов не стали бы всерьез воспринимать на промежуточных выборах в конгресс, а также на президентских выборах», – цитирует Джабарова РИА «Новости».
Результатом стало то, что Трамп остается в политике. Джабаров также добавил, что политическая ситуация в США в дальнейшем будет непростой.
«Хватит ли у него запала вновь пойти на выборы – посмотрим. Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 миллионов человек», – заключил замглавы международного комитета Совета Федерации.
Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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В России оценили возможность продолжения политической карьеры Трампа
Влияние бывшего президента США Дональда Трампа среди членов Республиканской партии и оправдание в рамках процедуры импичмента позволят ему продолжить политическую деятельность, определяя ключевые решения однопартийцев, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Определенный ущерб его политическим позициям в январе был нанесен. Тем не менее исход голосования можно считать победой самого Трампа и его сторонников, прежде всего его ядерного электората – тех людей, которые в любом случае будут его поддерживать. Сейчас очень много будет зависеть от настроения самого Трампа. У него есть возможность отыграть свои поражения. Если и не выдвигаться кандидатом в президенты в 2024 году, то, во всяком случае, оказать существенное влияние на выборы в Республиканской партии», – передает комментарий Кортунова ТАСС.
По мнению аналитика, сопоставимых с Трампом фигур у республиканцев сейчас нет. Как отметил эксперт, медийная популярность экс-президента, пусть даже не всегда позитивная, играет ему на руку. «У него руки развязаны для продолжения политической жизни», – заключил Кортунов.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия.
Большинство американцев заявили о необходимости третьей крупной партии
Американцы заявили, что исторически сложившейся двухпартийной системе требуется вливание свежей крови. Более 60% считают, что помимо Республиканской и Демократической стране нужна еще одна общенациональная партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Участникам опроса был задан вопрос, надлежащим ли образом представляют интересы граждан Республиканская и Демократическая партии или из-за их «плохой работы требуется третья крупная партия». 62% респондентов заявили, что такая партия нужна, поскольку демократы и республиканцы не справляются со своими обязанностями. 33% опрошенных сказали, что двух системообразующих партий вполне хватает. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом, передает ТАСС.
Как отмечает Gallup, такие опросы проводятся с 2003 года. Ни разу за это время такая большая доля респондентов не заявляла о необходимости существования в США еще одной влиятельной партии. В 2017 году такую точку зрения поддержал 61% опрошенных, в 2013 и 2015 годах – 60%.
Согласно последним данным, о необходимости существования еще одной влиятельной партии в США заявили 63% опрошенных из числа республиканцев, 46% респондентов-демократов, а также 70% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.
Опрос, в котором приняли участие 906 американцев, был проведен в период с 21 января по 2 февраля.
СМИ сообщали, что Дональд Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. О готовности вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп, заявили почти 40% избирателей в США, следует из результатов социологического исследования.
Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию. «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – отметил он.
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Косачев назвал импичмент Трампа внутренними разборками между политиками
США не удалось продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя решение об оправдании на процессе импичмента 45-го американского президента Дональда Трампа.
«Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии», – цитирует РИА «Новости» Косачева. Он считает, что Вашингтону «не удалось не только первое, но и второе».
Ранее сенатор Алексей Пушков высказал мнение о том, что импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11
Для расследования штурма Капитолия создадут независимую комиссию, сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как заявила Пелоси, «исходя из процесса импичмента» Дональда Трампа, стало ясно, что конгрессменам необходимо «выяснить правду о произошедшем». «Внешнюю независимую комиссию» решили создать «на манер комиссии по событиям 11 сентября» 2001 года. Комиссия должна установить «факты и причины внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия». Пелоси также призвала выделить дополнительные средства для охраны законодателей и здания Конгресса, передает ТАСС.
Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена.
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Джулиани перестал представлять Трампа в судах
Экс-мэр Нью-Йорка адвокат Руди Джулиани больше не представляет бывшего президента США Дональда Трампа «в каких-либо юридических вопросах», сообщил представитель Трампа Джейсон Миллер.
Джулиани был наиболее известным членом команды юристов Трампа, которая пыталась добиться пересмотра итогов президентских выборов в США. В судах Трамп и его сторонники потерпели более полусотни поражений и лишь раз одержали победу, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что у него «украли победу» на выборах в США. Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.
Трамп обвинил лидера республиканцев в Сенате США в связях с Китаем
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл уничтожает ее и вредит стране, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп.
По мнению Трампа, «партия никогда не сможет быть уважаемой и сильной», пока ее возглавляют такие «лидеры», как Макконнелл, у которого нет политической интуиции, мудрости, умения. Трамп осудил Макконнелла за приверженность «политике статус-кво». Бывший президент винит его в том, что республиканцы потеряли большинство в Сенате, передает РИА «Новости».
Трамп заявил, что Макконнелл «умолял» поддержать его кандидатуру на выборах в Кентукки в 2020 году, но «быстро обо всем забывает». Экс-президент сказал, что жалеет о согласии помочь Макконнеллу, который теперь «уничтожает республиканскую сторону в Сенате и тем самым серьезно вредит стране».
Трамп также обвинил Макконнелла в том, что у его семьи большие вклады в китайские активы. Именно поэтому Макконнелл не противится «экономической и военной угрозе Китая», считает бывший хозяин Белого дома. По мнению Трампа, «Митч – мрачный, угрюмый, не улыбающийся политический наемник, и если сенаторы-республиканцы останутся с ним, они никогда больше не выиграют».
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