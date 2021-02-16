Антитела к коронавирусу обнаружили у каждого пятого британца

В Великобритании у каждого пятого жителя есть антитела к коронавирсу, следует из данных Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

В исследование включены данные как о переболевших COVID-19 людях, так и о получивших прививку от него.

Наиболее защищенными от инфекции оказались жители Англии, к 1 февраля антитела были обнаружены у 18,5% человек старше 16 лет. Среди людей старше 80 антитела выявлены у 40,9%. Это объясняется тем, что общенациональная кампания по вакцинации, стартовавшая 8 декабря 2020 года, в первую очередь была направлена на пожилых британцев, передает РИА «Новости».

В Лондоне антитела имеет каждый четвертый (24,8%), на юго-западе Англии этот показатель составляет 11,6%. В Уэльсе защита от коронавируса есть у 14,4% населения, в Северной Ирландии – у 13,6%, в Шотландии – у 11,7%.



Накануне в Великобритании начался второй этап вакцинации жителей, во время которого получить прививку должны все жители королевства старше 50 лет. Ожидается, что число вакцинированных превысит 30 млн человек.

Во вторник Россия продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно.

Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.