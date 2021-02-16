Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее британский штамм COVID официально признали более смертоносным. Британский штамм коронавируса чаще вызывает тяжелое заболевание и смерть, чем другие штаммы патогена. Такие выводы сделали специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

На фоне выявленного штамма Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.

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