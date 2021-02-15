ВС внес в Госдуму законопроект о «уголовных проступках»

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство термин «уголовный проступок». К этой категории предлагается относить преступления небольшой и средней тяжести, совершенны впервые.

«Уголовным проступком признается: совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», – цитирует документ РИА «Новости».

Также отмечается, что уголовным проступком не будут признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность в том случае, если лицо ранее подвергалось административному наказанию за ранее совершенные аналогичные действия.

«Кроме того, к категории уголовных проступков предлагается не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ) и деяния, необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений», – отмечается в проекте.

Уголовный проступок предлагается не рассматривать как самостоятельный вид правонарушения, ответственность за него предполагается регулировать другой отраслью права.

«Авторы законопроекта исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны, содержит все признаки преступления, в том числе является общественно опасным, а с другой стороны, отличается тем, что его опасность для общества является минимальной, равно как и опасность лица, его совершившего, что позволяет применить к нему иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием», – говорится в документе.

Верховный суд отмечает, что в случае уклонения виновного от назначенной меры наказания за такой проступок она может быть заменена на уголовное наказание.

«В законопроекте также предусматривается обязательное освобождение несовершеннолетних, совершивших уголовный проступок, от уголовной ответственности с применением одной из указанных в проектной норме мер... В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности», – говорится в документе.

В октябре прошлого года председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил ввести понятие «уголовный проступок», которое будет расцениваться серьезней, чем административное правонарушение, но наказание за такое действие может быть без осуждения в уголовном порядке.