|
|
Путин обсудил с Сечиным работу Роснефти и вакцинацию сотрудников компании
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным попросил доложить о результатах работы компании в прошлом году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса.
«Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников.
Сечин сообщил президенту об организации работы сотрудников в период ограничений из-за коронавируса. «Как я Вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», – рассказал глава Роснефти.
Кроме того, добавил он, компания обратилась в кабмин и Минздрав «с соответствующей просьбой … зарезервировать … необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек». «Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», – добавил Сечин.
Он также назвал «крайне позитивной» публичную отчетность по международным стандартам за 2020 год. «Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года. … Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. … Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, как Вы нам и давали поручение. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы», – добавил он.
Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
|
|
Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.
Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.
Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.
На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.
Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
|
|
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что».
Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».
«Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.
Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».
Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
|
|
Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, приостановленное в 2020 году на фоне распространения коронавируса; соответствующее решение было сообщено правительством 3 февраля.
Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. Российская компания «Аэрофлот» ранее заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля, передает ТАСС.
Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже заявил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: «Уральские авиалинии» открыли полеты из Красноярска, Nordwind – из Калининграда, «Икар» – из Нижнего Новгорода, а «Азимут» – из Краснодара.
Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на 15 февраля въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в республику могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.
Напомним, с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний России не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск допустил достижение серьезных договоренностей на встрече Путина и Лукашенко
В рамках встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет», – сказал Макей РБК.
По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг России и Белоруссии, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. «Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», – считает министр иностранных дел Белоруссии.
Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией.
Названы необычные последствия COVID-19
Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания, сообщил телеканал Sky News.
По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, переболевшие COVID-19 страдали от «пугающих» долгосрочных последствий – паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков, передает РИА «Новости».
Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты также жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове. По словам некоторых опрошенных, последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.
Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, назвали COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Кроме того, в Минздраве предупредили переболевших COVID-19 о риске развития туберкулеза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»
|
|
Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».
«К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».
Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID
|
|
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <...>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщает ведомство.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили сроки создания новой вакцины от COVID в случае его мутации
На создание нового препарата от коронавируса, если существующие вакцины перестанут действовать из-за мутаций COVID-19, понадобится минимум год, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около 2-3 месяцев, а затем – лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит Гинцбург (директор центра Александр – прим. ВЗГЛЯД), создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о «Спутнике», технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года», – передает слова Бутенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.
Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»
Первая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Мексику, вероятнее всего, в конце следующей недели, сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели», – передает слова президента Мексики РИА «Новости».
В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
Таким образом Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
«Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей
|
|
Стремительно распространяющийся в Словакии «британский» штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года, сообщило Словацкое радио.
«Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне «британский» штамм, – приводит слова главного педиатра Словакии Элены Прокоповой ТАСС. – Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, мы поняли лишь недавно».
По данным Словацкого радио, большинство пациентов с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания. Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 02.16 мск.
В последний раз стоимость Brent находилась выше 63 долларов за баррель в январе 2020 года. К 02.21 мск нефть Brent росла на 1,39% и торговалась на уровне 63,3 доллара за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до 60,2 доллара, передает ТАСС.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что рынок нефти частично восстановился после кризиса коронавируса, он сбалансирован. При этом Новак подчеркнул, что восстановление рынка пока нельзя назвать полным. По словам вице-премьера, средняя цена нефти в 2021 году может быть в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель.
Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина
|
|
Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства.
«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно».
«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.
«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», – считает врач, передает РИА «Новости».
Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март
|
|
Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».
Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.
Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.
В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»
Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.
«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.
Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.
В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД