Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России

Финалистам конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» пообещали работу в Госдуме

У победителей стартовавшего недавно конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» появится возможность занять топовые позиции в бизнесе, госкомпаниях, властных структурах и даже напрямую повлиять на выработку «цифрового» законодательства в стенах Госдумы. Об этом во вторник рассказал первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и другие организаторы нового всероссийского проекта.

«Заявки на конкурс принимаются уже две недели. Поступило более пяти тысяч заявлений из 82 регионов», – рассказал во вторник член экспертного совета нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И хотя конкурс, добавил он, в первую очередь для молодежи, попробовать свои силы решили люди самых разных возрастов: самому молодому 18 лет, самому возрастному – 75 лет, средний возраст – от 30 до 40 лет.

Во вторник – во Всемирный день безопасного интернета – проект презентовали в рамках Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. Как пояснили организаторы, цель конкурса – создать кадровый резерв высококлассных специалистов, которые смогут в кратчайшие сроки занять посты в сфере IT-коммуникаций государственных органов, крупных корпораций, в масс-медиа и так далее. Победители конкурса могут стать медиапродюсерами и менеджерами цифровых проектов, занять вакантные посты в пресс-службах.

Всероссийский проект начат по инициативе автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» и центров управления регионами при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января, регистрация на портале лидерыинтернета.рф продлится до 26 февраля включительно.

В понедельник был объявлен состав экспертного совета конкурса. Помимо Кириенко, в него вошли вице-премьер, куратор цифрового нацпроекта Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян – в общей сложности 13 человек.

«На этапе регистрации конкурсант должен заявить о себе, подготовить видеовизитку, представить свой проект», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Соискателям предстоит тщательный отбор – в задания включат упражнения, рассчитанные на максимально возможный объем знаний и квалификации специалистов по IT-коммуникациям, сказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Далее последует очный полуфинал, и наконец, в мае пройдут финальные состязания.

«Победители конкурса получат возможность участвовать в уникальной программе обучения интернет-коммуникациям», – в свою очередь рассказал Кириенко, добавив, что такие программы в дальнейшем предполагается тиражировать во всех регионах страны.

«Кроме того, победители конкурса получают наставников, настоящих гуру цифровых коммуникаций, у которых точно есть чему поучиться», –

сказал первый замглавы администрации президента.

Хотя конкурс проводится не с целью трудоустройства, победители с большой вероятностью получат предложения о работе как в госслужбе, так и в крупных государственных и частных компаниях.

Президент поставил задачу: создать условия для самореализации и творческого развития граждан, в первую очередь молодежи, напомнил Кириенко. «Это в первую очередь реализуется на платформе «Россия – страна возможностей», – напомнил он. – Для тех, кто хочет проявить себя в сфере управления, науки, образования, медицины, создаются открытые конкурсные отборы». Любому человеку, где бы он ни жил и какими бы стартовыми возможностями ни располагал, предоставляется возможность реализовать свой талант при государственной поддержке, уточнил он.

Решение президента послужило главной причиной для организации конкурса, а второй причиной стал «колоссальный запрос» в стране на специалистов по коммуникациям в интернете, указал Кириенко.

Запрос есть и у государства, и у крупных IT-компаний, и у некоммерческих структур. В частности, только у АНО «Диалог» уже сейчас есть около ста вакансий с возможностью высокого заработка, сообщил Кириенко. Также открыто около сотни мест для специалистов в центрах взаимодействия и коммуникации в интернете, созданных в каждом из 85 регионов. За прошедший год с помощью этих каналов коммуникации удалось разрешить более 2 млн вопросов, поступивших от граждан, отметил Кириенко.

«Цифровизация в России идет огромными темпами, в ближайшем будущем не будет неравенства в возможностях подключиться к интернету, поэтому роль специалистов по сетевым коммуникациям невероятно высока», – констатировал Дмитрий Чернышенко. По мнению вице-премьера, ценность экспертов по IT-коммуникациям стала особенно ясна в пандемию, когда необходимо налаживать бесперебойную связь рядовых россиян с больницами и поликлиниками, электронную запись на вакцинацию. «На портале госуслуг доступно более 400 сервисов, а в этом году будет введено около 170 новых, – напомнил куратор цифрового нацпроекта. – Обо всех новшествах нужно будет рассказывать людям, давать обратную связь, как это делает АНО «Диалог». Мы всех ждем, будем давать интересные возможности себя реализовать».

«Сейчас необходимо делать ставку на молодых, амбициозных, прогрессивных и знающих людей. Конкурс как раз поможет найти таких специалистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, коллеги по комитету уже предложили включить в число номинаций конкурса возможность стать помощником депутата в профильном IT-комитете.

«Для нас это очень важно. При помощи таких людей – лидеров интернет-коммуникаций, мы, законодатели, получаем обратную связь. Для «самых-самых» мы рассмотрим возможность трудоустройства в аппарат комитета, чтобы у специалистов была возможность напрямую влиять на формирование самой актуальной и быстро меняющейся отрасли законодательства – законов о цифровой среде», – рассказал Хинштейн журналистам.

Важно также учесть потребность средств массовой информации в специалистах с навыками в IT-сфере, отметил Гореславский. «Процесс развития прессы идет по пути коллаборации, взаимного проникновения и видоизменения. Сейчас на заседании экспертного совета конкурса мы отмечали:

коммуникации в интернете и офлайн настолько смешались, что мы сейчас можем говорить просто о коммуникациях, и скоро мы не отличим сетевые медиа от традиционных», –

сказал гендиректор АНО «Диалог» газете ВЗГЛЯД.

«Грань между интернет-средой и физической реальностью, онлайн и офлайн, исчезает на глазах, – резюмировал Кириенко. – Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности. Конкурс – не для программистов, а для специалистов по коммуникациям в интернет-среде и не только. Запрос на таких специалистов очень большой».