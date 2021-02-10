|
|
Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Роскомнадзор выступает за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России, а также предлагает закрепить это законодательно, сообщил замруководителя ведомства Милош Вагнер.
Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал, что Роскомнадзор предложил законодательно закрепить полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний и социальных сетей в стране, передает ТАСС.
Он отметил, что в России фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.
«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию, – сказал Вагнер.
По его словам, штаб-квартиры IT-компаний рассматривают уведомления ведомства и официальные бумаги, руководствуясь своим правом, а иногда, «даже просто руководствуясь своими внутренними убеждениями, правилами работы на площадке».
«Первое предложение – подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», – добавил замглавы Роскомнадзора.
Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями в России своих филиалов, наделенных необходимыми полномочиями.
Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе о требованиях по открытию представительств таких компаний в России.
Роскомнадзор потребовал восстановить видео Шахназарова на YouTube
|
|
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала у компании Google восстановить доступ к видеоролику журналиста и писателя Михаила Шахназарова, опубликованному на видеохостинге YouTube, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием восстановить доступ к информации на YouTube-канале российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова. Администрацией видеохостинга был ограничен доступ к видеоролику, размещенному 26 января на авторском канале «Шах и Мат» и посвященному обзору новостей в России. <...> Такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
По данным ведомства, в письме отмечается, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации.
Роскомнадзор в сообщении на своем сайте обратил внимание «российских владельцев каналов на целесообразность перехода на российские видеоплатформы».
Ранее в Совфеде предупредили IT-компании о серьезных штрафах за отказ разблокировать российские информационные ресурсы, размещенные на зарубежных интернет-платформах.
Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.
Это не первый подобный случай. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял о необходимости противодействия цензуре иностранных интернет-платформ. Президент Владимир Путин обращал внимание на необходимость развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги
В Госдуме рассматривается вопрос о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта, позволяющего гражданам через сайт «Госуслуг» установить запрет на оформление кредита на свое имя, заявил зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта.
По его словам, законопроектом предлагается дать возможность гражданам подавать соответствующие заявления через многофункциональные центры (МФЦ), использовать сайт «Госуслуг» или уполномоченные банки с дальнейшим использованием механизма Центрального каталога кредитных историй для добровольного запрета оформления каких-либо кредитов и займов на свое имя. В случае необходимости получить деньги в кредит, гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а потом при желании вновь установить запрет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
Он отметил, что такая мера послужит дополнительным препятствием для финансовых мошеннических действий по украденным паспортным данным, – например, когда при оказании услуг, в том числе медицинских, пенсионерам под видом договора подсовывают договор микрозайма. «И если при наличии данного запрета кредит или кредитная карта все равно будут оформлены, то это уже станет проблемой банка или микрофинансовой организации, но никак не гражданина», – подчеркнул Гетта.
Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил, что российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс России новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте.
В России запустили приложение для жалоб на запрещенный контент
Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Оно создано для повышения эффективности защиты интернет-пользователей от социально опасного контента, сообщила пресс-служба ведомства.
«Цель приложения «РКН» – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что к противоправному контенту относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в реестр запрещенных сайтов.
Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство, подчеркнул Роскомнадзор.
«Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации», – добавили в ведомстве.
Напомним, 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram
|
|
Секрет успеха Telegram заключается в многолетней последовательной защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении качества и набора функций мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года. За последние 7,5 лет Telegram неуклонно поднимался в рейтинге популярных приложений. С момента своего запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40%. В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций нашего приложения. Любой, кто остается верен своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области. Это справедливо для любой человеческой профессии – спорта, блоггинга, искусства, программирования, бизнеса или учебы», – написал Дуров в своем блоге.
В прошлую субботу Telegram заблокировал каналы с персональными данными граждан России из числа участников протестных акций и сотрудников силовых структур, так как подобное использование мессенджера прямо противоречит правилам компании, которые запрещают публичные призывы к насилию.
Напомним также, в конце января в Telegram появилась функция переноса переписки из других приложений, включая WhatsApp.
Хинштейн: Новый закон просто легализует написанное в правилах соцсетей
Законодатели наделили Роскомнадзор правом наложения на соцсети штрафов за противозаконный контент. Но в целом новый закон лишь легализует те правила, которые установили для себя сами социальные сети, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя особенности применения закона о саморегулировании соцсетей. Закон вступил в силу 1 февраля.
«Соцсети не делали серьезных самостоятельных попыток навести порядок до принятия закона о саморегуляции», – констатирует депутат Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В понедельник в Общественной палате России с участием главы профильного комитета прошел круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента». Эксперты обсудили особенности применения закона о саморегулировании социальных сетей. Напомним, закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, вступил в силу 1 февраля.
Закон, во-первых, побуждает администрацию сетей по своей инициативе отслеживать контент, добровольно устраняя нарушения, пояснил Хинштейн. Во-вторых, устанавливаются наказания за пренебрежение упомянутой добровольной саморегуляцией.
«Разница между ними следующая. Есть, условно говоря, дежурный по классу, который следит, чтобы в классе было чисто, и есть учитель – в данном случае, сотрудник Роскомнадзора. Да, нужно самостоятельно следить, чтобы в классе соблюдалась чистота, и если не соблюдается, то никто не накажет. Но когда придет проверяющий и увидит грязь в кабинете, то администрация школы вынесет наказание. Так же и здесь: Роскомнадзор вправе вынести требование, а если оно не исполняется, то накладывается административная санкция», – пояснил Хинштейн.
Как подчеркнул депутат, у социальных сетей есть вся полнота власти, чтобы вычищать у себя незаконный контент. «Отсутствие какого-либо правового регулирования делает социальные сети абсолютными монополистами в плане действий по отношению к своим пользователям, – отметил глава профильного комитета. – Мы видим массу примеров, когда соцети даже злоупотребляют своими возможностями регулирования. Но эти меры предпринимаются, к сожалению, очень избирательно. Наш закон легализует то, что уже написано в собственных правилах социальных сетей – удаление запрещенного контента».
«Помимо того, наш закон наделяет Роскомнадзор полномочиями назначать штрафы за неисполнение соцсетями законных требований. Таким образом, требования стали нормой прямого действия», – указал парламентарий.
Крайне важно, что закон четко устанавливает само понятие «социальная сеть», что дает возможность для дальнейшего развития норм в этой сфере – в том числе правил, регулирующих поведение зарубежного IT-бизнеса, подчеркнул глава профильного комитета. В Госдуме исходят из того, что западные корпорации, работая в России, должны соблюдать российское законодательство, указал Хинштейн. Он сообщил, что следующим шагом в этом направлении станет закон, который обяжет интернет-компании создавать в России свои представительства, наделенные необходимыми юридическими полномочиями. По словам депутата, этот законопроект находится сейчас в стадии доработки и будет представлен для обсуждения в ближайшее время.
Хинштейн высказал надежду на то, что принятый закон о саморегуляции соцсетей существенно сократит количество деструктивного контента, опасного для общества в целом и, в особенности – для детей. «Мы рассчитываем все же на добрую волю владельцев сетей. Подчеркну – именно владельцев и модераторов, а не блогеров, которые владеют только умами своих читателей и зрителей, но никак не аккаунтом. Посмотрим как будет работать закон: если он не будет исполняться, не исключаю, что мы к нему еще вернемся для доработки в более жесткой форме», – сообщил Хинштейн, добавив, что такая практика апробирования обычно длится не менее года.
Ранее в социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Ашманов прокомментировал игнорирование соцсетями требования удалить контент с призывами к несовершеннолетним выходить на улицы, отметив, что западные IT-платформы устроили информационную атаку на российских детей.
Финалистам конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» пообещали работу в Госдуме
|
|
У победителей стартовавшего недавно конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» появится возможность занять топовые позиции в бизнесе, госкомпаниях, властных структурах и даже напрямую повлиять на выработку «цифрового» законодательства в стенах Госдумы. Об этом во вторник рассказал первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и другие организаторы нового всероссийского проекта.
«Заявки на конкурс принимаются уже две недели. Поступило более пяти тысяч заявлений из 82 регионов», – рассказал во вторник член экспертного совета нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. И хотя конкурс, добавил он, в первую очередь для молодежи, попробовать свои силы решили люди самых разных возрастов: самому молодому 18 лет, самому возрастному – 75 лет, средний возраст – от 30 до 40 лет.
Во вторник – во Всемирный день безопасного интернета – проект презентовали в рамках Форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2021. Как пояснили организаторы, цель конкурса – создать кадровый резерв высококлассных специалистов, которые смогут в кратчайшие сроки занять посты в сфере IT-коммуникаций государственных органов, крупных корпораций, в масс-медиа и так далее. Победители конкурса могут стать медиапродюсерами и менеджерами цифровых проектов, занять вакантные посты в пресс-службах.
Всероссийский проект начат по инициативе автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» и центров управления регионами при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс стартовал 22 января, регистрация на портале лидерыинтернета.рф продлится до 26 февраля включительно.
В понедельник был объявлен состав экспертного совета конкурса. Помимо Кириенко, в него вошли вице-премьер, куратор цифрового нацпроекта Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян – в общей сложности 13 человек.
«На этапе регистрации конкурсант должен заявить о себе, подготовить видеовизитку, представить свой проект», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Соискателям предстоит тщательный отбор – в задания включат упражнения, рассчитанные на максимально возможный объем знаний и квалификации специалистов по IT-коммуникациям, сказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Далее последует очный полуфинал, и наконец, в мае пройдут финальные состязания.
«Победители конкурса получат возможность участвовать в уникальной программе обучения интернет-коммуникациям», – в свою очередь рассказал Кириенко, добавив, что такие программы в дальнейшем предполагается тиражировать во всех регионах страны.
«Кроме того, победители конкурса получают наставников, настоящих гуру цифровых коммуникаций, у которых точно есть чему поучиться», –
сказал первый замглавы администрации президента.
Хотя конкурс проводится не с целью трудоустройства, победители с большой вероятностью получат предложения о работе как в госслужбе, так и в крупных государственных и частных компаниях.
Президент поставил задачу: создать условия для самореализации и творческого развития граждан, в первую очередь молодежи, напомнил Кириенко. «Это в первую очередь реализуется на платформе «Россия – страна возможностей», – напомнил он. – Для тех, кто хочет проявить себя в сфере управления, науки, образования, медицины, создаются открытые конкурсные отборы». Любому человеку, где бы он ни жил и какими бы стартовыми возможностями ни располагал, предоставляется возможность реализовать свой талант при государственной поддержке, уточнил он.
Решение президента послужило главной причиной для организации конкурса, а второй причиной стал «колоссальный запрос» в стране на специалистов по коммуникациям в интернете, указал Кириенко.
Запрос есть и у государства, и у крупных IT-компаний, и у некоммерческих структур. В частности, только у АНО «Диалог» уже сейчас есть около ста вакансий с возможностью высокого заработка, сообщил Кириенко. Также открыто около сотни мест для специалистов в центрах взаимодействия и коммуникации в интернете, созданных в каждом из 85 регионов. За прошедший год с помощью этих каналов коммуникации удалось разрешить более 2 млн вопросов, поступивших от граждан, отметил Кириенко.
«Цифровизация в России идет огромными темпами, в ближайшем будущем не будет неравенства в возможностях подключиться к интернету, поэтому роль специалистов по сетевым коммуникациям невероятно высока», – констатировал Дмитрий Чернышенко. По мнению вице-премьера, ценность экспертов по IT-коммуникациям стала особенно ясна в пандемию, когда необходимо налаживать бесперебойную связь рядовых россиян с больницами и поликлиниками, электронную запись на вакцинацию. «На портале госуслуг доступно более 400 сервисов, а в этом году будет введено около 170 новых, – напомнил куратор цифрового нацпроекта. – Обо всех новшествах нужно будет рассказывать людям, давать обратную связь, как это делает АНО «Диалог». Мы всех ждем, будем давать интересные возможности себя реализовать».
«Сейчас необходимо делать ставку на молодых, амбициозных, прогрессивных и знающих людей. Конкурс как раз поможет найти таких специалистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, коллеги по комитету уже предложили включить в число номинаций конкурса возможность стать помощником депутата в профильном IT-комитете.
«Для нас это очень важно. При помощи таких людей – лидеров интернет-коммуникаций, мы, законодатели, получаем обратную связь. Для «самых-самых» мы рассмотрим возможность трудоустройства в аппарат комитета, чтобы у специалистов была возможность напрямую влиять на формирование самой актуальной и быстро меняющейся отрасли законодательства – законов о цифровой среде», – рассказал Хинштейн журналистам.
Важно также учесть потребность средств массовой информации в специалистах с навыками в IT-сфере, отметил Гореславский. «Процесс развития прессы идет по пути коллаборации, взаимного проникновения и видоизменения. Сейчас на заседании экспертного совета конкурса мы отмечали:
коммуникации в интернете и офлайн настолько смешались, что мы сейчас можем говорить просто о коммуникациях, и скоро мы не отличим сетевые медиа от традиционных», –
сказал гендиректор АНО «Диалог» газете ВЗГЛЯД.
«Грань между интернет-средой и физической реальностью, онлайн и офлайн, исчезает на глазах, – резюмировал Кириенко. – Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности. Конкурс – не для программистов, а для специалистов по коммуникациям в интернет-среде и не только. Запрос на таких специалистов очень большой».
Госдума увеличила штрафы за невыполнение требований правоохранителей на митингах
Российские парламентарии приняли в третьем заключительном чтении законопроект, предусматривающий повышение административных штрафов за неподчинение требованиям правоохранителей, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.
Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, передает ТАСС.
Помимо этого, в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания – обязательные работы на срок до 120 часов.
Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.
Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласно рекомендованным к принятию поправкам, штрафами карается и нарушение порядка возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования данных средств.
Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
В Кремле сочли агрессивными заявления Зюганова о задержании депутата КПРФ
Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко агрессивна, в Кремле негативно реагируют на подобные высказывания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на подобные высказывания лидера КПРФ, передает РИА «Новости».
В понедельник полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Он был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января, после чего покинул отдел полиции. После этого Зюганов в Госдуме заявил, что власть «ошалела» от давления «грязной навальнятины» и решила задержать депутата Николая Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить «расправу над депутатом».
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы
До сих пор закон никак не наказывал за нарушение требований по обеспечению устойчивого функционирования Рунета. Теперь этот правовой пробел закрыт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя закон об устойчивом интернете, принятый во вторник Госдумой во втором чтении.
Как считает глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич, соответствующее законодательство необходимо развивать и дальше.
«Одной их важнейших сфер для законотворческого процесса остается противоборство онлайн-цензуре. Мы видим, что действия некоторых зарубежных интернет-площадок политизированы, и такие действия не должны оставаться безнаказанными. Нужно перестать «жевать сопли» и наконец ответить на их выпады в адрес нашей страны, но ответить строго в правовом поле. Принятые сегодня законодателями решения логичны, в будущем они позволят регулятору, то есть Роскомнадзору, получить действенный рычаг давления на нарушителей», – уверен Малькевич.
В качестве другой сферы, которая нуждается в правовом регулировании, собеседник назвал оборот персональных данных российских граждан в Сети. «Формируются правовые рамки этой отрасли – она новая, но уже очень значима для всех пользователей. Причем эта область требует предельно тонких и точных действий. Считаю абсолютно обоснованным увеличение в два раза штрафов за нарушение обработки персональных данных. Они должны находиться под надежной защитой закона», – подчеркнул член ОП.
«В целом законодатели ведут абсолютно плановую, рутинную работу, которая, однако, политизируется по вине наших «не очень больших друзей». Задача этих «друзей» на Западе заключается в максимальном насыщении своей информационной повесткой пространства Рунета в канун выборов в Госдуму, намеченных в сентябре. Они просто нагоняют какой-то жути в российские издания и в блогосферу. Так что нам еще предстоит залатать много дыр в законодательстве. Жаль, что не все инициативы реализуются так быстро, как хотелось бы», – заключил Малькевич.
Как сообщил «Интерфакс», Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи требований закона об устойчивом интернете. Отсутствие наказания за их нарушения «формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», указали в пояснительной записке к законопроекту его авторы – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
За нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости Рунета, предусмотрены штрафы: 15–30 тыс. рублей для должностных лиц, 30–50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и 300–500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, то есть для юрлиц штрафы составят до 1 млн рублей.
Также вводятся штрафы за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN), если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-разыскной работы правоохранительных органов или «обеспечения безопасности РФ».
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
Если владельцы сайтов ограничивают свободу информации в России и отказываются выполнить требование о снятии ограничений доступа к документу, то такие действия также караются штрафами, причем для юрлиц – до 1 млн рублей. За повторное неисполнение предписания – до 3 млн рублей для юридических лиц.
Соответствующий закон был принят в мае 2019 года ради обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации.
Ранее первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков анонсировал обсуждение в Госдуме проектов поправок в УК и КоАП, предлагающих, в частности, ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в Сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне. Автором инициатив является другой вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Ашманов сообщил о том, что в совете будет создана рабочая группа по защите прав граждан в цифровом пространстве, в том числе для защиты их персональных данных на иностранных интернет-платформах.
Накануне в Общественной палате состоялся круглый стол по теме «Генеральная уборка в Сети, или российская таблетка от противоправного контента», в рамках которого эксперты обсудили практики применения закона о саморегулировании соцсетей.
Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Instagram удалил ее пост о санкциях, и выразила мнение, что иностранные соцсети в России должны быть закрыты.
«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», – написала Симоньян в Telegram.
Она также опубликовала ссылку на пост, который был удален, передает RT.
«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, – это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская – чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и беленой грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса... Все остальное мне, честно сказать, до гульфика», – говорится в посте.
В прошлом году Симоньян заявила, что отечественные IT-гиганты могут создать превосходящие западные аналоги платформы, чтобы помочь российским СМИ отстоять свои права и сохранить информационный суверенитет.
В Facebook собрались модерировать информацию о вакцинации
|
|
Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения, сообщили в компании.
«По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм», – приводит заявление компании ТАСС.
Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, затем компания планирует распространить на другие страны.
Напомним, в начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России, Белоруссии и на Украине, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По данным на 22.22 мск, было зафиксировано 338 отчетов о сбое в работе мессенджера. Большая часть пользователей (81%) жаловалась на невозможность подключения к сервису, еще 19% – на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе Telegram сообщали также в Белоруссии и на Украине, передает ТАСС.
Напомним, сбой в работе Telegram произошел также в начале января. Кроме того, 26 января на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. В тот же день сбой зафиксирован в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
|
|
Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости».
По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.
«В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев.
Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
Госдума обсудит ужесточение наказания за реабилитацию нацизма в интернете
Госдума на заседании во вторник обсудит проекты поправок в УК и КоАП об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны, сообщил первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков.
«Также (завтра) будут рассмотрены поправки, которыми предлагается установить административную ответственность за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма», – передает его слова РИА «Новости». Автором инициатив является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
В соответствии с частью 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также в законодательстве планируется предусмотреть административную ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В соответствии с поправками, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 млн рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.
Ранее Глава СК Александр Бастрыкин объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма.
В Госдуме поддержали снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых президентом.
«Рассмотрев проект, федеральный комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления решил: рекомендовать Государственной думе принять указанный проект федерального закона при рассмотрении в первом чтении», – говорится в проекте решения комитета, передает РИА «Новости».
Инициативу могут рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 16 февраля.
Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в январе внес президент Владимир Путин.
В пояснительной записке уточняется, что законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе – 65 лет. «Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет», – отмечается в пояснительной записке.
Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
«В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», – добавляется в пояснительной записке.