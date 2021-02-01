Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России.

Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации», – говорится в перечне поручений. Сделать это необходимо до 1 августа 2021 года.

Также Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. «Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены», – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 августа, ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.

Кроме того, президент поручил полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению прав журналистов. Сделать это необходимо до 1 мая 2021 года.

Вместе с тем правительству поручено провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство России. Также принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием. Доклад должен быть подготовлен до 1 марта, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции, а также поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.