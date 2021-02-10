В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву

Евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным».

Большинство политиков в Брюсселе остались недовольны поездкой Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, передает Deutsche Welle.

В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить «российскую агрессию» против соседних стран. В то же время он задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . «В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России», – заявил Галер.

Председатель фракции «Обновить Европу» Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти России, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в «ловушку» на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, «неверным дипломатическим сигналом» и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.

Евродепутат от «зеленых» Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве «отрезвляющим и унизительным». Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой «Северного потока – 2».

Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв.

После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. «Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция – это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию», - подытожил Боррель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.