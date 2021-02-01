Осужден экс-глава управления архангельской налоговой службы

Вынесен приговор экс-главе управления налоговой службы Архангельской области Сергею Родионову по делу о взятке и злоупотреблении, сообщили в Октябрьском суде Архангельска.

«Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку было заключено досудебное соглашение. Бывший начальник управления налоговой службы признал свою вину полностью. По двум эпизодам взяточничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями назначено наказание восемь лет строгого режима и штраф в 28 млн рублей», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Там отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Также согласно решению суда Родионов лишен звания, он не сможет занимать руководящие должности. Прокуратура запрашивала для обвиняемого 13 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, в 2013 году Родионов получил от бизнесмена 1,3 млн рублей за то, чтобы не обращать внимания на налоговые нарушения, в 2019 году – еще 9,7 млн рублей за снижение выявленных недоимок по налогам.

После того, как бизнесмен подал в суд на главу регионального управления, то Родионов приказал подчиненным заблокировать все операции фирмы в банках, это «повлекло тяжкие последствия в виде неспособности общества исполнять свои финансовые обязательства», уточнили в СК.

В ходе следствия было установлено, что Родионов является долларовым миллионером, из выявленных активов арестовано имущество более чем на 91 млн рублей.

В ноябре 2020 года Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Гуменюка. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.