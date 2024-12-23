ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

Tекст: Денис Тельманов

Силы ПВО России уничтожили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.



«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Богомаз.

На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные причины появления беспилотного аппарата в данном районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, а еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

