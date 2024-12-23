  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    23 декабря 2024, 06:52 • Новости дня

    ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

    ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотник над Брянской областью, предотвращая угрозу и обеспечивая безопасность региона, разрушений не зафиксировано.

    Силы ПВО России уничтожили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Богомаз.

    На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные причины появления беспилотного аппарата в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, а еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

    На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    22 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин пригрозил ответными разрушениями за атаку на Казань

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пригрозил многократными разрушениями противнику после атаки ВСУ на Казань, подчеркнув неизбежность ответных действий.

    «Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал Путин, комментируя атаку на Казань в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские ПВО ночью уничтожили 42 украинских дрона

    Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских БПЛА над регионами страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими средствами противовоздушной обороны в течение минувшей ночи, передает ТАСС. В числе сбитых дронов, 20 были уничтожены над территорией Орловской области.

    Министерство уточнило, что по восемь БПЛА были сбиты над территориями Ростовской и Брянской областей. Пять беспилотников уничтожены над Курской областью, а один – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области, в результате атаки БПЛА возник пожар на объекте в Орловской области, а в Татарстане после атаки БПЛА объявили режим ЧС.

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    22 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Штурмовики ВС России разгромили трехкратно превосходящее подразделение ВСУ

    Четверо бойцов уничтожили 12 солдат ВСУ на укрепленных позициях под Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Командир штурмовой роты с позывным «Кобра» рассказал «РИА Новости», что бойцы группы «Центр» успешно выполнили операцию по нейтрализации превосходящего состава ВСУ. В ходе штурма был уничтожен 12 человек личного состава противника, что втрое превосходило численность штурмовиков.

    Операция началась ранним утром, когда пара штурмовиков выдвинулась к первому опорнику ВСУ, который оказался пустым. Основные силы противника сосредоточились во втором блиндаже, который штурмовики атаковали с помощью FPV-дронов, что позволило разрушить укрепленную позицию перед непосредственным штурмом.

    В результате атаки второго блиндажа удалось нейтрализовать восемь солдат противника. Несмотря на предложение сдаться, солдаты ВСУ отказались и продолжали сопротивляться. Тогда штурмовики использовали гранаты, чтобы завершить зачистку, уничтожив еще четырех солдат в блиндаже. Командир роты был награжден медалью «За отвагу» за успешное проведение операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украинска укрывал у себя дома российского штурмовика на протяжении десяти дней, российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ, страдающего психическим расстройством, а боец ВС России провел БМП через минное поле на велосипеде.

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    22 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

    Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск», представляющая модернизированный проект 885М «Ясень-М», пройдет все испытания и присоединится к Военно-морскому флоту России в конце декабря, увеличив его мощь и возможности.

    Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

    Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал причину переговоров с Путиным в Кремле

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    22 декабря 2024, 16:02 • Новости дня
    ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия в Рыльске

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области в результате ракетных ударов ВСУ повреждены 17 объектов культурного наследия в городе Рыльске, среди них три православных храма, включая церковь Успения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    Как указал в своем Telegram-канале Хинштейн, в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины в Рыльске Курской области повреждения получили 17 объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что это выяснилось в ходе объезда города комиссией.

    По его словам, три из поврежденных объектов являются храмами, включая церковь Успения 1811 года постройки. Этот храм, который является памятником архитектуры федерального значения, пережил революцию, войны и советское богоборчество, а с 1991 года вновь стал кафедральным собором. В результате обстрела в храме выбито остекление, повреждены двери и купол, уточнил Хинштейн.

    Также, добавил он, пострадали церковь Вознесения и церковь Покрова, обе постройки XIX века. Хинштейн отметил, что все эти храмы являются символами веры и победы добра над злом, и пообещал, что они будут восстановлены с поддержкой патриарха Московского и всея Руси.

    Накануне Хинштейн сообщил, что из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры.

    Напомним, город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    22 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области

    Восемь дронов и ракета сбиты в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО России ночью отразили комбинированную атаку, сбив восемь украинских дронов и ракету в различных районах Ростовской области, жертв нет.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России сбили ракету и восемь беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно его заявлению, «этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово».

    По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Это не первая атака подобного рода в регионе, однако профессионализм российских военных позволяет минимизировать риски для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, как сообщил региональный оперштаб. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    22 декабря 2024, 23:33 • Новости дня
    Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

    Белоруссия и Россия запустили авиарейсы по 10 новым направлениям с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Белоруссия и Россия к 2024 году расширили авиасообщение, добавив 10 новых маршрутов, включая рейсы из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву.

    Как сообщает ТАСС, Белоруссия и Россия в 2023–2024 годах запустили авиасообщение по десяти новым направлениям. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Новые рейсы соединяют Белоруссию с такими городами России, как Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самара, Челябинск и Махачкала.

    По словам Голуба, значительное внимание уделяется развитию областных аэропортов. В октябре прошлого года было открыто регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой, а весной этого года Гомель соединили с Петербургом. Также Брест связан с Москвой. В планах на следующий год – запуск авиарейсов из Бреста в Петербург.

    Голуб подчеркнул, что вопрос открытия новых прямых авиасообщений активно обсуждается во время визитов губернаторов российских регионов в Белоруссию. Новые направления способствуют укреплению экономических и культурных связей между странами, расширяя возможности для путешествий и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами по итогам визита Владимира Путина в Ханой. Россия и КНДР провели переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    22 декабря 2024, 19:06 • Новости дня
    ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью

    Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью силами ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией региона силами российской ПВО. Глава области уточнил, что инцидент произошел без пострадавших и разрушений.

    В своем Telegram-канале Богомаз отметил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен средствами ПВО, что позволило предотвратить возможные негативные последствия для мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины регулярно атакуют Брянскую область, что приводит к повреждениям инфраструктуры и созданию угрозы безопасности для местных жителей. В результате одного из недавних обстрелов было повреждено более десяти домов. Также сообщалось, что атаки украинских дронов продолжаются на территории региона, что создает дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и жизни людей.

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