Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Советский диссидент Эдуард Кузнецов скончался в Израиле
Эдуард Кузнецов, советский диссидент и журналист, умер в возрасте 84 лет
Эдуард Кузнецов, известный советский диссидент и журналист, умер в Израиле в возрасте 84 лет, оставив значительный след в истории борьбы за права человека.
По информации, опубликованной основанным им изданием MIGnews, Эдуард Кузнецов, известный советский диссидент и журналист, скончался в Израиле в возрасте 84 лет. Кузнецов был ключевой фигурой в движении диссидентов, активно участвовал в борьбе за права человека и свободу выезда из Советского Союза.
Эдуард Кузнецов родился в 1939 году в Москве в семье Самуила Герзона и Зинаиды Кузнецовой. Образование он получил на философском факультете МГУ, где начал свою деятельность по выпуску самиздатского журнала «Феникс». В 1961 году его арестовали за антисоветскую агитацию и приговорили к семи годам заключения.
В 1970 году Кузнецов был повторно арестован за участие в попытке угона пассажирского самолета Ан-2, чтобы привлечь внимание к проблеме выезда из СССР. В операции участвовали 16 человек из числа «отказников» – евреев, которым запрещали покидать страну. Кузнецов получил смертный приговор, но позже его заменили на 15 лет лишения свободы. В 1979 году он был освобожден в результате обмена на советских разведчиков и переехал в Израиль.
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