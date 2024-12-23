Советский диссидент Эдуард Кузнецов скончался в Израиле

Эдуард Кузнецов, советский диссидент и журналист, умер в возрасте 84 лет

Tекст: Денис Тельманов

По информации, опубликованной основанным им изданием MIGnews, Эдуард Кузнецов, известный советский диссидент и журналист, скончался в Израиле в возрасте 84 лет. Кузнецов был ключевой фигурой в движении диссидентов, активно участвовал в борьбе за права человека и свободу выезда из Советского Союза.



Эдуард Кузнецов родился в 1939 году в Москве в семье Самуила Герзона и Зинаиды Кузнецовой. Образование он получил на философском факультете МГУ, где начал свою деятельность по выпуску самиздатского журнала «Феникс». В 1961 году его арестовали за антисоветскую агитацию и приговорили к семи годам заключения.

В 1970 году Кузнецов был повторно арестован за участие в попытке угона пассажирского самолета Ан-2, чтобы привлечь внимание к проблеме выезда из СССР. В операции участвовали 16 человек из числа «отказников» – евреев, которым запрещали покидать страну. Кузнецов получил смертный приговор, но позже его заменили на 15 лет лишения свободы. В 1979 году он был освобожден в результате обмена на советских разведчиков и переехал в Израиль.

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