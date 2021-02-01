Медведев привился от коронавируса

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», – передает ТАСС слова Медведева. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

«Вакцинация – это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит – как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, – и от целого ряда других причин)», – отметил зампред СБ. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», – уверен Медведев.

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация. «Очень спокойно. Без последствий, – рассказал зампред Совбеза. – Но это тоже индивидуальная история».

Говоря о том, как все мы переживаем непростой период пандемии, Медведев отметил, что, по его мнению, «все мы испытываем одни и те же неприятности».

«В чем они заключаются? В том, что гораздо меньше стало общения, контактов. Необходимо постоянно проверяться для того, чтобы понять, что со здоровьем происходит», –сказал он, признав, что «пандемия не способствует развитию человеческих контактов».

Зампред Совбеза также признался, что его семья ведет такой же образ жизни: «меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок».

По словам Медведева иностранные вакцины от коронавируса могут появиться в России.

«Что касается иностранных вакцин, то нам их еще никто не предлагает особо, потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население. Это абсолютно нормально, и наша позиция такая же», – отметил Медведев. При этом он сообщил, что «инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли». Зампред Совбеза заверил, что такие предложения «будут самым внимательным образом проанализированы».

«Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке», – сказал Медведев. Но, по его словам, «сейчас основная задача состоит в выпуске российских вакцин и достижении необходимых показателей [по количеству выпущенных препаратов]».

Зампред Совбеза напомнил, что в РФ в разной степени готовности находятся три вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», а также вакцина Центра имени Чумакова, на регистрацию которой недавно были поданы документы. «Они все разные с точки зрения их биологических компонентов и тех средств доставки противодействия вирусу, которые используются», – отметил Медведев, добавив, что при вакцина Центра имени Чумакова при этом «самая классическая», и работает «по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет».

«У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор», – констатировал Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что сейчас стоит задача организовать производство каждой из трех российских вакцин «по несколько миллионов доз в месяц». «По «Спутнику» <...> задача стоит к середине года до 30 млн доз произвести, по «Эпиваккороне» тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже», – указал Медведев.

«Я не думаю, что должна быть какая-то гонка вакцин. Более того, конечно, вакцины должны работать везде», – заявил Медведев. По его мнению, необходимо, чтобы в вопросах в вакцинации в мире присутствовало «сотрудничество разных стран и понимание того, что невозможно провакцинировать одну отдельно взятую счастливую страну».

«Люди все равно общаются, так или иначе вирус может проникнуть [в страну]. Поэтому вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах. И сейчас это большая проблема», – констатировал зампред СБ.

На его взгляд, если в более слабых странах не будет доступа к вакцинам, то проблема распространения вируса будет сохраняться гораздо дольше, «чем нам бы того хотелось». «Здесь не должно быть соперничества, здесь должно быть сотрудничество, здесь должен быть разумный обмен информацией», – отметил Медведев, добавив, что каждое государства, в то же время, сейчас «думает прежде всего о своем населении, и это совершенно нормально».

Поставки российских вакцин.

Говоря о поставках отечественных вакцин в другие страны, Медведев подчеркнул, что Россия «вообще никому ничего не навязывает». «Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена», – заявил зампред СБ. Он добавил, что в ближайшее время соберет совещание, чтобы обсудить, как идет производство вакцин в стране.

«Но сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства», – сказал Медведев, отметив, что «произвести нужно десятки миллионов доз» каждой из российских вакцин до конца года. «Именно такой запас обязательно должен быть произведен для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта пандемия перешла в контролируемое измерение», – объяснил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что за рубежом есть интерес к российским вакцинам. «С целым рядом стран уже подписаны документы, этим занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), делает это достаточно успешно, подписываются соглашения», – напомнил он.

Говоря о том, существует ли в вопросе вакцин, их регистрации в разных странах политика, Медведев отметил, что это, безусловно, так. «Во всем есть политика. Где-то есть давление, где-то есть неконкурентные способы борьбы со стороны фармацевтических компаний, есть желание где-то попридержать Россию и так далее», – заявил он, добавив, что «это все зря».

«Потому что для борьбы с пандемией все средства хороши. Если помогает российская вакцина, надо ее покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов», – объяснил заместитель председателя Совбеза.

Ранее Медведев назвал условие введения четырехдневной рабочей недели.