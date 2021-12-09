В белорусский батальон прибыла новая партия БТР82А

В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь

«В нехватке угля на украинских объектах виноваты исключительно киевские власти», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о дефиците антрацита для снабжения Луганской ТЭС, контролируемой киевскими властями.

«Они сами довели до того состояния, когда им грозят веерные отключения электричества и прекращения поставок электроэнергии в целые районы Украины. Счастьинская ТЭС, она же Луганская – далеко не единственная станция, которая рискует остаться без топлива», – обратил внимание Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.

Призыв администрации подконтрольной Киеву части Луганской области, попросившей власти Украины добиться от России поставок антрацитовой марки угля (лучший сорт каменного угля), собеседник назвал «истеричным заявлением».

«Истерика – это все, что представители украинской стороны могут делать и делают. Как еще они пытаются возобновить поставки? Во-первых, ввели в 2017 году экономическую и логистическую блокаду на транспортировку тех же углей с нашей стороны. Во-вторых, ведут регулярные обстрелы нашей территории. Словом, создают все «условия», чтобы мы стремились обеспечивать их топливом или чего они еще там хотят», – с иронией заметил Мирошник.

«Поставки электроэнергии с Луганской ТЭС на нашу территорию были целенаправленно прерваны по решению властей Украины еще в 2015 году. Но у нас есть свой уголь, мы сами его добываем, – указал собеседник. – В этом году они, видимо, не занимались подготовкой необходимых резервов вплоть до декабря, когда уже прошел пик нагрузки на энергосети. Им нужно в районе 3 млн тонн, а имеют они сейчас примерно 300 тысяч».

По словам представителя ЛНР, в Луганске не станут рассматривать вопрос о поставках угля для «спасения непрофессионального украинского режима, не подготовившего свою страну к зиме», пока не будут прекращены военные действия в Донбассе.

«Как мы будем поставлять что-либо, кого-то спасать, если эта же самая электроэнергия потом будет направлена на обстрел наших территорий и убийство наших людей? О чем тут может идти речь? И как жители Донбасса могут воспринимать такие истеричные заявления (украинской стороны)?» – поинтересовался Мирошник.

«В таких условиях мы не можем мешать украинскому народ наводить порядок в своей стране. У граждан, на мой взгляд, всегда есть возможность отправить правительство, которое идет не туда, в отставку или путем выборов, или через импичмент, или же с помощью бунта по конституции Украины», – добавил он.

В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.

В региональной администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из России, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины. На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских тепловых станций.

В середине ноября глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в республике начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Тогда же о возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тысяч тонн.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении.

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