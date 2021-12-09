В Татарстане от родителей в детсадах начали требовать QR-код

Жительница Мамадышского района Татарстана рассказала, что в детсаду, куда она водит ребенка, просят принести копию QR-кода, либо медотвода.

Соответствующий пост опубликован в интернет-сообществе «Мамы Казани».

Женщина прикрепила к посту скриншот переписки из чата, где была озвучена вышеуказанная просьба. Как следует из текста сообщения, родители детсадовцев должны предоставить: достоверную информацию о проведенной или непроведенной вакцинации против COVID-19, с предоставлением ФИО обоих родителей, передает «Вечерняя Казань».

Кроме того, у родителей просят указать даты рождения, место фактического проживания, место работы, место прохождения вакцинации, времени прохождения вакцинации, либо сроки действия медотвода, причину выдачи медотвода. Отмечается также, что данное требование обязательно для всех родителей.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.

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