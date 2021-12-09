В Пентагоне не увидели ограничений по применению Украиной «Джавелинов»

В Вашингтоне ожидают, что Киев будет использовать американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин» (Javelin) ответственно и исключительно для самообороны, никаких географических ограничений по их применению на территории Украины нет, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что любое вооружение, которое США поставляют Украине, принадлежит ее вооруженным силам, но при этом в Вашингтоне рассчитывают, что «оно будет использоваться ответственно и для самообороны». При этом Кирби добавил, что «нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины», передает ТАСС.

Накануне в Пентагоне сообщили, что США на этой неделе отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.

Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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